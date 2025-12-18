A belvárosi éttermek, boltok, üzletek áruval történő ellátását legtöbbször könnyű, vagy közepes teherbírású teherautókkal végzik. Általában ilyeneket láthatunk eladásjelzővel várakozni a boltok közelében. Nekik is köszönhetjük, hogy a polcok roskadoznak a kínálattól. Az elektromobilitás ebben a szegmensben is egyre inkább hangsúlyosabbá válik, éppen ezért a svéd gyártó vadonatúj modellváltozatról rántotta le a leplet.

Az újdonság az FL-szériát gazdagítja. Ez volt az első típuscsalád a Volvo Trucks-nál ahol megjelent az elektromos hajtáslánc. Mostantól azonban az FL-kínálatban ez a modellváltozat jelenti a belépőszintet. Tetszés szerint variálható: többféle tengelytávval, tengelyelrendezéssel és akkumulátorkonfigurációval érhető el, így minden ügyfél saját igényeihez igazíthatja járművét.

A telepek kialakítása és beépítése biztosítja, hogy ne akadályozzák a felépítmények alvázra történő szerelését. A nettó akkumulátor-kapacitás 145 kWh és teljes feltöltéssel akár 200 kilométert is megtehet a kis FL. Az akkumulátorok feltöltése másfél órát vehet igénybe 20-ról 80%-osra való töltés esetén (DC-töltővel). Az újdonság mozgatásáról 245 lóerős (180 kW) teljesítményű villanymotor gondoskodik.

A Volvo FL teherautóinak elektromos változatai 2019 óta vannak a piacon, és Európa, a Közel-Kelet, Afrika, Ázsia és Ausztrália számos országában kaphatók. Az FL széria immáron a 14-18 tonna közötti össztömeget lefedi. A Volvo jelenleg nyolc akkumulátoros elektromos teherautó-modellt gyárt, és világszerte már több mint 5 000 elektromos teherautót értékesített.