Az utasforgalom fokozatos növekedésével 40 százalékkal nagyobb kapacitással, tágas utastérrel és USB-töltő csatlakozóval felszerelt buszokkal találkozhatnak a 110-es és 112-es vonalán közlekedők. Az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében megjelenő új Mercedes-Benz Citaro csuklós autóbuszokkal elsőként december 20-21-én ideiglenesen, majd 2026. január 5-től állandó jelleggel is lehet utazni.

A járművek korszerű klímarendszerrel és fedélzeti kamerákkal is szolgálják az utasok kényelmét és biztonságát, a járművezetőket pedig a legújabb közlekedésbiztonsági megoldásokkal segítik, úgymint holttér- vagy éberségfigyelő rendszer.

A BKK megrendelésére 2027-ig több mint 330 új, dízel- és elektromos meghajtású autóbusszal bővül a fővárosi járműflotta, ezek közül 2025-ben 145 már meg is érkezett és forgalomba állt.