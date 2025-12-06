Az idén is útnak indult a Mikulástroli, melyen a Mikulás és segítője egészen december 17-ig, szerdáig gyűjti a cipősdobozba csomagolt ajándékokat, melyeket azután a Baptista Szeretetszolgálat közvetítésével juttatnak el országszerte a legszegényebb gyerekeknek – közölte péntek délutáni, a Vezessnek is kiküldött közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Mint írják, a Mikulástroli a 72-es, a 75-ös, a 76-os, a 77-es, a 77-es, a 80-as, valamint a 82-es trolibusz vonalán jár, december 19-től, péntektől januárig 4-ig, vasárnapig pedig fénytroliként közlekedik tovább. A Mikulástroli – a jármű képességeit kihasználva – minden nap önjáró üzemben közlekedik a belvárosig, míg a 76-os, a 77-es és a 80-as trolibusz vonalán meghosszabbított útvonalon, a Blaha Lujza térig jár.

A Mikulástrolin normál díjszabás szerint lehet utazni. A különleges trolibusz az alábbi menetrend szerint közlekedik:

A cipősdobozba csomagolt ajándékokat a Mikulástroli mellett a BKK Ügyfélközpontokban is le lehet adni a Keleti pályaudvarnál, a Kelenföldi vasútállomásnál, a Széll Kálmán téren és a Szentlélek téren.

