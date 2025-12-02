A tapasztalatok azt mutatják, hogy a plug-in hibrid járművek tulajdonosai hajlamosak hagyományos hibridként használni autójukat, azaz gyakran az akkumulátor feltöltése nélkül közlekednek. Így viszont messze nem érhetők el a típusbizonyítványban meghatározott, és országtól függően különböző kedvezményekre jogosító, alacsony emissziós értékek. Ezért januártól hatályba lép az Euro 6e-bis norma, amely jóval hosszabb tesztprogramja és egyéb módosításai nyomán elvileg hitelesebb képet ad majd a PHEV-ek károsanyag-kibocsátásáról.

A Toyota Proace és Proace Verso nem kapható konnektoros hibridként, viszont a szigorítás nemcsak ezeket, de más motorkategóriákat is befolyásol, ráadásul két év múlva amúgy is jön az Euro7, szóval a Toyota most lépett, és új fejlesztésű dízelmotorokat szerelt be a középkategóriás furgoncsaládba.

5 fotó

Sajnos minimális információ áll rendelkezésre ezekről az új motorokról: a cég német képviseletének sajtóközleménye nagyobb lökettérfogatot és nagyobb motorteljesítményt említ kisebb fogyasztás és CO2-kibocsátás mellett. A 2,0 literes dízel 144 lóereje helyett valóban 150 lóerőt ad le az új motor, viszont egyes piacokon – mint pl. Magyarországon – 180 lóerős kivitelben is elérhető a nagyobb dízel, ami viszont megegyezik a korábbi erőforrás csúcsverziójának a teljesítményével. Továbbra is forgalomban marad a régebbi 120 lóerős, 1,5 literes dízelmotor.

Az igazi probléma azonban, hogy a fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatok egyelőre csak a teljes dízelmixre érhetők el, az egyes motorokra és azok teljesítményváltozataira nem. Ennek az átlagnak a maximuma a korábbi 7,7 liter/100 km-ről 7,2-re csökkent, de ez még mindig nem eléggé egzakt, így pont a lényeget nem kommunikálja egyértelműen a Toyota.