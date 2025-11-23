Futótűzként terjedt el a közösségi médiában egy algériai rendszámú buszról készült felvétel, melyen az látható, hogy az utasokkal teli jármű 140 km/órás sebességgel száguld a tunéziai autópályán Tunisz és Hammamet között – írja az Auto Plus.

A látottak nemcsak abban a járműben váltottak ki nagy riadalmat, amiben a videót rögzítették, hanem a kommentelők részéről is. Miközben a busz motorja szinte üvölt, a kamerás autó alig tudja tartani vele a lépést a forgalmas úton.

Újabb löketet adhat az eset a közúti biztonságról folytatott vitáknak – sokan egyenesen a tunéziai közlekedési minisztériumtól várnak valamilyen fellépést. A felvétel ugyanis nemcsak arra mutat rá, mennyire lazán kezelik arrafelé a gyorshajtást, de arra is, hogy a túlzott kockázatvállalás hátterében állhatnak például a tarthatatlanul szoros menetrendek is.

Köszönhetően annak, hogy a videón látszik a busz rendszáma, nem kizárt, hogy a konkrét ügynek is lesz folytatása, ugyanis az illetékes hatóságok a felvétel elemzésével azonosíthatják a sofőrt és kivizsgálhatják az eset körülményeit is.

Márpedig tudjuk, hogy bármikor bekövetkezhet a baj: