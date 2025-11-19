A teherjárművekre felkerülő rakományokat minden esetben kötelező rögzíteni, mégpedig úgy, hogy az áruk ne csusszanjanak el a rakfelületen, ne essenek le, vagy ne ömöljenek ki. Az áruk elhelyezésénél arra is figyelmet kell fordítani, hogy ne akadályozzák a teherautók működését.

Az egyszerűnek tűnő, józan paraszti ésszel is belátható szabályok betartása komoly szakértelmet igényel a berakodást is végző sofőröktől. Nem szabad azonban azt gondolni, hogy az áru szállítás közbeni biztonsága kizárólag rajtuk múlna. Adott esetben a csomag eredeti feladója, vagy csomagolója is felelős azért, hogy a helyes rakodást minél inkább elősegítse. Ha egy gépjárművezető úgy látja, hogy egy csomagolás nem megfelelő, akkor érdemes jeleznie azt, ne legyen később gondja belőle.

Időnként az autópályán láthatunk olyan félpótkocsikat, amelyeknek mintha lefelé hajlana a padlózata. Nos, a rakodás során figyelni kell arra, hogy a súlyelosztás egyenletes, a rögzítés módja pedig megfelelő legyen, valamint illeszkedjen a jármű, illetve a küldemények sajátosságaihoz.

A rakományrögzítés tudományának sarokköve a megfelelő eszköz kiválasztása. A különböző formájú, méretű, tömegű áruk rögzítésére számtalan eszközt bevet a logisztikai gyakorlat: spanifereket, láncokat, hálókat, ékeket – a lista szinte végtelen. Egy teherautó hátuljában, vagy egy pótkocsiban tömegével fordulhatnak elő ezek az eszközök.

Ha személyautóban szállítanál, akkor erre figyelj A rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy – a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse

– gondoskodni kell arról, hogy a rakomány a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza

– a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja

– úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa

– úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon További részletekért olvasd el a személyautók szállításával kapcsolatos cikkünket itt!

Egyes szolgáltatók, mint például a Dachser úgynevezett „csereszekrényeket” használ, amelyeknél a fém falak tökéletesen távol tartják az árukat a külvilágtól és fordítva. Előnyük, hogy akár be is gerendázhatók, így elválaszthatók egymástól a különféle küldemények. A csereszekrények rögzítését az oldalfalaikon és a padlójukban található lyukaknak köszönhetően spaniferekkel, vagy rudakkal is lehet rögzíteni.

Amennyiben a rakományrögzítés tisztességesen és becsületesen el van végezve, abban az esetben nagyon kicsi az esélye az áruk elmozdulásának. Tény és való ugyanakkor, hogy a gépjárművezetőknek figyelniük kell arra, hogy megrakott teherautókkal, vagy kamionokkal ne hajtsanak végre hirtelen manővereket vezetés közben.