Bár még relatíve kevés elektromos teherautó közlekedik az utakon, ebből kifolyólag azon balesetek száma is meglehetősen alacsony, amelyekben akkumulátoros teherautó lehet érintett. Ettől függetlenül a teherautógyártóknak már tervezéskor figyelniük kell arra, hogy minimalizálják a személyi sérülések lehetőségét. Ennek egyik eleme a megfelelő akkumulátor-védelem, ami azért is fontos, mert ezek a főegységek viszonylag védtelen helyen, általában a mellső és a hátsó tengely között helyezkednek el a teherautók esetében. Egy-két akkumulátort pedig a fülke alatt is el szoktak helyezni.

“Az elektromos hajtású gépjárművek terén nemcsak az utasok, hanem a közvetlen környezetben tartózkodók védelmére is kiemelt figyelmet kell fordítani” – véli Felix Pietler, a Mercedes-Benz Trucks passzív biztonsági megoldások fejlesztője.

Frontális ütközés során a teherautó elején kialakított energiaelnyelő zónák oszlatják szét a becsapódás erejét. Az utasokról pedig légzsákok, valamint övfeszítő funkcióval ellátott biztonsági övek gondoskodnak. Oldalirányú ütközésnél azonban olyan modulokra van szükség, amelyek hasonló szerepet töltenek be és amelyek képesek megőrizni a nagyfeszültségű akkumulátorok épségét. A Mercedes-Benz ez utóbbit tesztelte egy speciális, személyautót szimuláló, egytonnás szerkezettel, amellyel 50 km/órás tempóval többször nekihajtottak az eActros 600 elektromos teherautónak.

“Bár a tesztek alatt nagy mechanikai terhelésnek tettük ki a modulokat, ennek ellenére azok kellő védelmet nyújtottak az akkumulátorok számára” – árulta el a Felix Pietler. A mostani eset nem egyedi, a Mercedes-Benz Trucks rendszeresen végez fizikai teszteket annak érdekében, hogy ellenőrizze és tökéletesítse a szériagyártásban lévő modelleket.

A Mercedes-Benz eActros 600-ban számos megoldás segíti a vezetőt a biztonságos vezetés megvalósításában. Ezek közé tartozik a hatodik generációs aktív vészfékasszisztens, az oldalvédelmi asszisztens (Active Sideguard Assist 2), amely támogatja a vezetőt a kanyarodáskor és sávváltáskor. A Front Guard Assist pedig aktívan figyeli a teherautó előtti területet, további védelmet nyújtva ezáltal a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. Az Active Drive Assist 3 segítségével részleges önvezetés valósítható meg, mivel ez a rendszer képes a járművet sávban tartani, illetve tartani a követési távolságot az előtte haladó járműhöz képest. A vezetőnek azonban mindig készen kell állnia az irányítás átvételére. Ennek ellenére megkönnyítheti a vezető munkáját a hosszabb utakon.