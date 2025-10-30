Újabb alacsony padlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott autóbuszok járnak néhány nap múlva a budapesti utakon. Az ArrivaBus Kft. üzemeltetésében 25 Mercedes-Benz Citaro autóbusz áll forgalomba október 31-től, és további 3 november 1-jétől.

Az új járművek a 66-os, a 148-as és 151-es vonalakra kerülnek, így eljutnak Pesterzsébetre, Csepelre, Kőbányára és Soroksárra is.

Az új autóbuszok USB-töltőpontokkal is felszereltek. Holttérfigyelő, tolatókamera, táblafelismerő rendszer és éberségfigyelő segíti a biztonságos vezetést, míg a gyalogosvédelmi rendszer a közlekedés minden résztvevőjének védelmét szolgálja.

A BKK megrendelésére 2027-ig összesen több mint 300 dízel és elektromos autóbusz áll majd forgalomba. Eddig 65 dízel meghajtású jármű érkezett meg a fővárosba, melyek közül 59 csuklós Mercedes-Benz Citaro G, 6 pedig maximidi Mercedes-Benz Citaro K típusú.

Az új dízel és elektromos autóbuszokkal 2027-re a fővárosi buszállomány közel 90 százalékát korszerű Euro 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Ezzel évente közel nyolcezer tonnával kevesebb káros anyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe.