Az első három busz az újpesti 121-es vonalon indul el, hamarosan pedig a gellérthegyi 27-es vonalon is lehet találkozni velük.

A főváros azt ígéri, hogy ez csak a kezdet: összesen 65 új busz érkezik 2026 tavaszáig, ezzel a BKV buszflottájának nyolc százaléka megújul. Nemrég elektromos buszok is érkeztek Budapestre.

A fejlesztések később is folytatódnak. 160 új trolibusz beszerzésén is dolgoznak, valamint 51 új villamos (20 már Budapesten van), és 5000 – köztük 1000 elektromos – Bubi kerékpár is érkezik a következő években.