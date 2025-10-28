Röviden – Autó típus Ez a kérdés? Ez a válasz

250 millió kilométert tettek meg eddig összesen a Volvo Trucks elektromos teherautói a világon. A vállalat 2019 óta értékesít akkumulátor-elektromos teherautókat és ezt a futásteljesítményt 50 országban összesen 5700 darab teherautó hozta össze.

Ha dízel teherautók tették volna meg ezt a távolságot, akkor összesen 78 millió liternyi gázolajat kellett volna felhasználniuk. Az elektromos teherautók használatával azonban a károsanyag-kibocsátás 213 ezer tonnával csökkent (a forrástól a kerékig). Ez közel annyi, mit két 25 ezer fős magyar település éves károsanyag-kibocsátása. (Persze ez nem azt jelenti, hogy az elektromos teherautók nem fogyasztottak volna, a Volvo elektromos FL-nél mi például 78 kWh/100 km-es értéket tapasztaltunk.)

Miért van szükség a közúti áruszállítás karbonlábnyomának csökkentésére? Nos, leginkább azért, mert 2019-2023 között 6 százalékkal nőtt Európában a közúton közlekedő teherautók károsanyag-kibocsátása. A jelenség hátterében elsősorban az áll, hogy az e-kereskedelem robbanásszerű növekedése miatt jelentősen nőtt a csomagszállító teherautók és furgonok futásteljesítménye.

A Volvo elektromos teherautóinak legnagyobb piacai közé tartozik jelenleg Németország, Hollandia, Norvégia, Svédország és az Egyesült Államok. A vállalat elektromos teherautó-portfóliója nyolc modellből áll, amelyek széles körű alkalmazási igényeket elégítenek ki – a városi áruterítéstől és a hulladékgazdálkodástól kezdve a regionális fuvarozáson és az építőiparon át. A disztribúciós és városi kommunális feladatok ellátására szolgáló FL és FE, illetve FM Low Entry, valamint a regionális áruszállítás kívánalmainak megfelelő FM, továbbá a távolsági áruszállításra fejlesztett FH és FH Aero. Emellett immáron az építőipari igényeket kielégítő FMX is kapható elektromos változatban. A tengerentúlon pedig a VNR csőrős érhető el akkumulátor-elektromos hajtásrendszerrel.

Nagyszerű látni ezt a fejlődést, és azt, hogy a fuvarozó vállalatok hogyan élnek az elektromos teherautók mindennapi használatának előnyeivel. Az elektromos teherautók csökkentik a károsanyag-kibocsátást, és kényelmesebb, csendesebb munkakörnyezetet biztosítanak a sofőrök számára. Mégis mindannyian tudjuk, hogy az elektromos hajtásra való áttérés túl lassan halad. Hiányoznak azok a piaci feltételek, amelyek minden áruszállítással foglalkozó vállalat számára nyereségessé tennék a fuvarozás karbonsemlegesítését. Ezen változtatni kell, ha több elektromos teherautót akarunk látni az utakon” – hívta fel a figyelmet Roger Alm, a Volvo Trucks elnöke.

A jövő évben a Volvo Trucks egy olyan elektromos hajtásrendszerrel rendelkező elektromos tehergépjármű piacra dobását tervezi, amely egyetlen feltöltéssel akár 600 kilométert is képes megtenni.