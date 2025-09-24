Angelica Larsson, a világ legismertebb kamionos influenszere nem esik kétségbe, ha kerékcseréről van szó. Ő nem az a fajta hölgy, akinek segítségre van szüksége. Megoldja a helyzetet emelő nélkül is.

A közel egymillió YouTube-követővel rendelkező 35 éves hölgy egy lila Volkswagen Polo boldog tulajdonosa, amelyet nagy becsben tart. Éppen ezért nem csoda, ha a felnik alapos megtisztításával kezdi a projektet, hogy azok visszanyerjék csillogó fekete árnyalatukat. A takarítás után jöhet a kocsin lévő kerekek leszedése, amihez legjobb esetben emelő is kellene. De mi van akkor, ha valaki éppen a szülei házánál van és nincs kéznél egy ilyen úri huncutság?

Akkor jön a képbe a fater játékszere egy többtonnás, sárga homlokrakodó képében. Első lépésben Angelica először meglazítja a csavarokat, majd a homlokrakodó hátuljához sétál, hogy ellenőrizze, be van-e kapcsolva a járgány. Ezután beül a homlokrakodó ülésébe és a lábaira tereli a szót. A térdnél kiszakadt farmernadrág ugyanis némi magyarázatra szorul. Spoiler: eredetileg nem így vásárolta őket. Nincs sok fecsegés, kis idő múlva elfordítja a Volvo kulcsát, és a homlokrakodó beröffen.

És ez az a pont, amikor ki lehetne írni, hogy a mutatványt ne másolja le senki. Mint azokban a kutyás műsorokban, amikor az instruktor megpróbálja felülírni a kutya ősi ösztöneit kisebb-nagyobb sikerrel. Egy homlokrakodó komoly károkat tudna okozni egy személyautóban. Egy véletlen érintkezés, egy rosszul végzett manőver soknullás szervizköltséget eredményezhet. A homlokrakodó ugyanis egy nagy tömegű, erős hidraulikával működő munkagép, amellyel ha alányúlsz a személyautónak, akkor sérülhet a karosszéria alja, nem beszélve arról, hogy a kocsi akár le is csúszhat a villákról, ami a futómű vagy a kipufogórendszer károsodásához is vezethet.

A svéd hölgynek finom keze van. Ezért nem csoda, ha könnyedén a megfelelő pozícióba navigálja a villákat. Emelés előtt azonban falapokat helyez el rajtuk, pontosan azért, amire mi is utaltunk az előbb: ne sérüljön a karosszéria alja. Svédországban amúgy sincs hiány fából. Ebből gazdagodott meg a legismertebb bútorláncuk is. Tartja magát az áthallásos vicc: „már megvan az új svéd kormány, a kabinet összeállítása a hétvégéig eltarthat”.

Angelica aztán visszaül a kormányhoz, megemeli a Polót úgy, hogy ki tudja cserélni a bal oldalon található kerekeket. A műveletet aztán a jobb oldali kerekekkel is elvégzi. Bár a videóban nyári gumiabroncsokat tesz fel, természetesen ez téli papucsokkal sem lett volna probléma. Aminek ugyebár hamarosan eljön az ideje. És bár Angelica tehetsége nem ismer határokat, ennek ellenére azért a kerékcserét inkább bízzuk szakemberekre!

Ha kíváncsi vagy Angelica Larssonnal készült exkluzív interjúnkra, akkor kattints a lenti hivatkozásra: