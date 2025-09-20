Nyelvtudásuk – illetve annak hiánya – miatt már csaknem tízezer kamionsofőrrel szemben intézkedtek az idén az amerikai utakon.

Eddig 9873 szabálysértést regisztrált a Szövetségi Gépjármű-biztonsági Hivatal (FMCSA), miután a sofőrök „nem tudtak elég magas szinten beszélni és olvasni angolul ahhoz, hogy szót értsenek az emberekkel, értelmezzék az angol nyelvű közlekedési táblákat és jelzéseket, válaszoljanak a hivatalos kérdésekre, valamint jelentéseket és jegyzőkönyvet készítsenek”.

3020 eset forgalomból történő kizárást vont maga után. Az elmúlt években jócskán emelkedett az ilyesféle kihágások száma: 2023-ban összesen 349, tavaly pedig 3547 esetet rögzítettek, míg felfüggesztés alig néhány alkalommal történt – a Carscoops cikke szerint az angol nyelvtudást megkövetelő szigor a Donald Trump-féle bevándorlásellenes politika következménye.

Sean Duffy közlekedési miniszter kifejezetten fontosnak tartja, hogy a hivatásos sofőrök értsenek angolul. A múlt hónapban Kaliforniát, Washingtont és Új-Mexikót is azzal kezdte el szorongatni, hogy csökkenteni fogják az állami támogatás mértékét, ha nem fogadják el és nem alkalmazzák a nyelvi követelményeket a kereskedelmi szállítmányozásban.

