A növekvő forgalom miatt az 1880-as évek végére új tehervonati mozdonyokra volt szüksége a Magyar Államvasutaknak. Ennek nyomán indult el a 326-os sorozat gyártása, amely 1882 és 1898 között 497 példányban készült, és a leghosszabb ideig szolgáló magyar gőzmozdonytípussá vált.

Bár eredetileg tehervonatok vontatására szánták a járműveket, nagy emelkedésű hegyi pályákon személyszállító vonatok továbbítására is használták. Az 1900-as évek elejétől kezdve a nagyobb állomásokon szinte kizárólag 326-os sorozatú mozdonyok végezték a tolatási munkákat.

A debreceni vasútállomáson kiállított típus selejtezés után, 1979-ben került a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe, majd ugyanebben az évben megtörtént a műtárgy kiállítása szobormozdonyként. A vontatójárművön utoljára 2011-ben végeztek állagmegóvó munkálatokat.

Ilyen volt, ilyen lett – galéria:

11 fotó

Ezt követően több mint egy évtized után végre sor kerülhetett a korróziómentesítésre és a szakszerű újrafestésre is, amely méltó külsőt biztosít a történelmi járműnek a következő évekre. Egy új tájékoztató tábla is készült, amely a szobormozdony múltját és műszaki adatait ismerteti.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteménye több mint harminc vasútállomáson kiállított különböző típusú nagyvasúti szobormozdonyt számlál országszerte, melyek egyszerre szolgálnak történelmi emlékként és emlékeztetőként, valamint hozzájárulnak a helyi vasúti identitás kifejezéséhez.

A Közlekedési Múzeum gyűjteményében minden van: