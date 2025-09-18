A márka hazai képviselete bejelentette, hogy az E.ON. Hungária Csoporttal közösen hazánk 16 pontján létesítenek elektromos töltőpontokat. A két vállalat partneri együttműködésének köszönhetően összesen 25 darab új nyilvános töltőállomás válik elérhetővé, amelyek 2025 decemberétől fokozatosan állnak majd a felhasználók rendelkezésére.

A fejlesztés alapvetően a fővárost, valamint olyan nagyvárosokat érint, mint Békéscsaba, Budaörs, Szeged, Székesfehérvár, Jászberény, Kecskemét, Miskolc, Debrecen, Győr, Pécs, illetve Sopron. Az új töltők illeszkednek az E.ON országos hálózatába. Egyszerű töltési, valamint kényelmes fizetési megoldásokat kínálnak, amelyek révén a felhasználók más e-mobilitási szolgáltatókkal együttműködve is használhatják az infrastruktúrát.

„Az elektromos mobilitásra történő átállás már nem a jövő, hanem a mindennapjaink része. Az E.ON Hungária Csoporttal kötött megállapodásnak köszönhetően immár az infrastruktúra területén is prémium megoldásokat kínálhatunk, így valóban kimagasló támogatást nyújtunk az elektromos kishaszon-gépjárműveink üzemeltetéséhez” – mondta Szilveszter Tibor, a Mercedes-Benz Vans hazai értékesítési és marketingigazgatója.

A két cég nemcsak hazánkban, hanem Szlovákiában, Csehországban és Romániában is együttműködik ily módon. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy azok a fuvarozók, vagy vállalkozók, akik elektromos kishaszongépjárművekben gondolkodnak egy helyen kaphatják meg szakmai tanácsadást. Legyen szó a töltési infrastruktúra telepítéséről, az üzemeltetésről vagy karbantartásról.

Hasonló üzleti modellben gondolkodik az MAN Truck&Bus is, amely ugyancsak az E.ON-nal lépett partnerségre. Ez a cég tavaly jelentette be, hogy 170 ponton, mintegy 400 töltőállomást hoz létre Európában. Ez hazánkat is érinti, az E.ON ugyanis valamennyi MAN Truck&Bus szerviznél kialakít nyilvános töltőállomást teherautók számára.