Az „öszvér” mindig jó a háznál. Olyan, mint a kerekeken guruló svájci bicska. Sokoldalú és strapabíró. Jó példa mind erre Volvo FL 4×4, amelyet kifejezetten a nagy igénybevételt jelentő terepes szállításokra terveztek. A svéd gyártó a napokban jelentette be a modellváltozat érkezését saját sajtóoldalán. Ha valaki egy néhai Renault vonalait véli feledezni, akkor nem téved nagyot.

Az újdonság több szempontból is különleges. Egyfelől két szimpla fülkéből összeépített, hatfős legénységi fülkével rendelkezik. A két kabin közötti toldalékot egy-egy oldalablakkal látták el, hogy növeljék a fülkébe jutó természetes fény mennyiségét. Másfelől pedig megkapta az előző évtizedben gyártott Renault Midlum lámpáit, amit a franciák egészen 2014-igy gyártottak. Ez a modell aztán kikerült a sorozatgyártásból, helyét pedig átvette a D-sorozat.

A történethez hozzá tartozik, hogy a Renault Midlumból is létezett 4×4-es kerékképletű, duplakabinos (Doka-fülke) változat. Ha valaki ilyet szeretne, akkor a használt piacon még bőségesen talál belőle. Mostantól viszont a Volvo gyártja újonnan ezt a teherautót a francia felmenőhöz hasonló dizájnnal, igaz, fontos különbség, hogy lökhárító fölé egy nagyobb méretű hűtőmaszk került, amelyen értelemszerűen a svéd gyártó logója díszeleg.

Mi indokolta ennek a modellváltozatnak a feltámasztását? „Világos trendet látunk az ügyfeleink körében az ilyen típusú teherautók iránti növekvő keresletben. „Ez a kompakt, agilis és könnyen manőverezhető 4×4 hajtásképletű teherautó lehetővé teszi a távoli helyek megközelítését, nehéz terepviszonyok között is – ez egy igazi igásló, amely egyértelmű céllal készült” – jegyezte meg Jan Hjelmgren, a Volvo Trucks termékmenedzsment vezetője.

A mérnökök bizonyos főegységeket ugyanakkor nem hagytak érintetlenül. A Volvo FL 4×4 vadonatúj első és hátsó tengelyekkel, valamint új tengelyáttételekkel rendelkezik, amelyek támogatják az összkerékhajtású erőátvitelt. A modellváltozat nagy hasmagassággal rendelkezik, ami ideálissá teszi a katasztrófa-, vagy tűzvédelmi feladatok ellátásában, de energia- és áramszolgáltató vállalatok, valamint nemzeti hadseregek számára is ideális választás lehet. Nemcsak legénységi, hanem kétszemélyes nappali fülkével is rendelhető.

Az üzemeltetők tetszés szerint csörlőt, gallytörő rácsot, fényszóróvédőt, vagy az osztóműre szerelt plusz védőelemet is kérhetnek hozzá. Hajtásáról a Volvo Trucks nyolcliteres, hatékony dízelmotorja gondoskodik.

Az újdonság szériagyártása 2025 novemberében kezdődik és a megszokott Volvo értékesítési hálózaton belül rendelhetik meg.