A 114 éves gyártó történetében a teherautók mellett korábban főszerephez jutottak vasúti kocsik, személygépjárművek, de még a kerékpárok is, ha cég elődjét is figyelembe vesszük.

Bár az előző évszázad elején már egyes gyártók megpróbálkoztak elektromos teherautók fejlesztésével és gyártásával, a Scania nem kísérletezett hasonlóval. A márka leginkább a V8-as motorral szerelt kamionokkal vált globálisan ismertté. Ezek a mai napig az erő és a robusztusság szimbólumai.

A kísérleti projektek és prototípusok után a vállalat 2020-ban mutatta be első szériagyártású akkumulátor-elektromos teherautóját, amely egy feltöltéssel 250 kilométert tudott elmenni. Az első magyar rendszámos Scania teherautót pedig három évvel később, ünnepélyes keretek között adták át a Win Capital-nak, amely egy kiskereskedelmi lánc részére is végez élelmiszer-szállítást.

Ma az akkumulátor-elektromos teherautók az eladások néhány százalékát teszik ki a södertaljei gyártó esetében. A vállalat bejelentette, hogy ezen drasztikusan változtatni kíván, éppen ezért egy európai roadshow-t indít az elektromos teherautók népszerűsítésére. Ennek érdekében a következő hónapokban 13 európai városban hatféle elektromos modellt mutatnak be a nagyközönségnek. A részletes lista az alábbi linken érhető el.

Tehát, ahelyett, hogy hátra dőlnénk és megvárnánk, míg az emberek megkeresnek minket, inkább mi keressük fel személyesen azokat az érdeklődőket, akik a saját szemükkel szeretnék látni az elektromos járművekben rejlő üzleti előnyöket. Célunk továbbá, hogy megválaszoljunk minden felmerülő kérdést az elektromos járművekkel kapcsolatban, ideértve a töltési megoldásokat, az akkumulátort, valamint az üzemeltetési stratégiákat”- hangsúlyozta Alexandra Österplan, a Scania E-mobilitási részlegének vezetője.

A szakember szerint érthető, hogy az üzemeltetőknek még mindig vannak aggályai az elektromos teherszállítással kapcsolatban. Kiemelte ugyanakkor, hogy saját tapasztalatai szerint nagyon sokan kellemesen meglepődnek az elektromos teherautók vezetésekor. Éppen ezért bízik benne, hogy ez a roadshow közelebb tudja hozni az emberekhez a zöld átállást.

A Scania legfrissebb riport szerint az év második negyedévében összesen 156 darab zéróemissziós teherautóra kapott megrendelést.