Az interneten elérhető hirdetések tanúsága szerint már Svájcba és Lengyelországba is megérkeztek a megújult front résszel rendelkező Isuzu teherautók.

A japán gyártó még februárban jelentette be, hogy felfrissíti a 3,5 – 7,5 tonnás össztömeggel rendelkező teherautóinak, vagyis az N-szériának a megjelenését. Ezek forgalmazása többek között az Egyesült Államokban és Ausztráliában rögtön el is indult az év első felében. A M-széria, amely alapvetően Európa számára készül, kicsit később került sorra. Ez a típuscsalád alapvetően a 3,5 tonnánál könnyebb változatokat foglalja magában, de lényegében ugyanazokat a főegységeket használja, mint az előbb említett N-széria.

Az M-széria frissítése leköveti a nagy testvérét, azonban fontos változás, hogy az európai piacra szánt változatoknál búcsút intettek az egyenes homlokfalnak. A második generációs M21-es és M27-es modellek tehát egy nyújtott orr részt kapnak, ami nagyobb biztonságot jelenthet egy esetleges frontális ütközésnél a fedélzeten utazóknak.

A szélvédő alatti terület dizájnfrissítése mellett a műszerfalat is modernizálták. Új multikormányt, színes műszeregységet, multimédia-rendszert, valamint pedálokat kapott a kisteherautó. Sőt, a korábbi ülések helyett és kényelmesebb és ergonomikusabb ülőalkalmatosságokat építettek be. A nagyobb biztonság érdekében ezentúl az utasoldali légzsák is szériatartozék lesz az M típuscsaládnál. A sofőr munkáját olyan vezetéstámogató rendszer segítik, mint például a fejlett vészfékező rendszer, az ütközésre figyelmeztető asszisztens, valamint a táblafelismerő.

Az M21 1,9 literes, 120 lóerős motorral van felszerelve, az M27 hajtásáról pedig 3,0 literes, 150 lóerős dízelmotor gondoskodik. Mindkét modellváltozat dupla gumiabroncsokkal rendelkezik a laprugós hátsó tengelyen.

A megújult M21-est egy lengyel kereskedés nettó 150 ezer zloty-ért, vagyis átszámítva 13 millió forintért árulja.