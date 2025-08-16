Nyáron, kánikulában kiemelten fontos, hogy egy hűtőberendezés megbízhatóan működjön. A hűtést igénylő élelmiszerek, vagy gyógyszerek akár tönkre is mehetnek egy esetleges komplikáció miatt. Az elektromos haszongépjárművek egyre több szegmensben jelennek meg. De alkalmasak lehetne-e hűtött áruk szállítására is. Minderre a Thermo King hazai forgalmazójánál, a Liberatus Hungary-nál kerestük a választ, amely szakmai szimpóziumot tartott ebben a kérdésben.

A biatorbágyi cég immáron 33 éve foglalkozik raktérhűtéssel, de a téma egyáltalán nem új számukra. Most viszont nyilván reflektorfényben vannak a környezetet kevésbé terhelő megoldások. „20 éve is léteztek már elektromos raktérhűtő berendezések, de azokat még kifejezetten belső égésű motorral szerelt járművek esetében használták. Az első elektromos hajtáslánccal szerelt járművünket 2017-ben adtuk át egy villanyfurgon személyében, de az azóta eltelt nyolc évben már szinte minden kategóriában megjelentek az elektromos hűtőberendezések” – árulta el Surányi Ákos, a Liberatus Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Jelenleg hazánkban több mint 20 darab olyan elektromos haszongépjármű létezik, amelynek rakterét tisztán elektromos hűtőberendezés hűti. Ezek 80 százalékát a biatorbágyi cégnél látták el a szükséges hűtőegységgel. Bár ez marginális mennyiségnek tűnik, ennek ellenére azért felkészültséget követel meg a szervizoldalon is. A vállalkozásnál 23 szerviztechnikus közül már 3 fő rendelkezik erősáramú képzettséggel.

9 fotó

Hová valók?

Joggal adódik a kérdés, hogy hol érdemes ilyen haszongépjárműveket használni? „Annak még kicsi a realitása, hogy valaki az Alföldön egy tengelygenerátoros hűtőpótkocsival megtesz ezer kilométert a kánikulában, mivel ennek így 2025-ben még nem igazán van realitása. Arra viszont tökéletesen alkalmasak lehetnek, hogy például egy belvárosi gyógyszertárba tisztán elektromos teherautó vigye ki az árut, mert csendes és zéró lokális károanyag-kibocsátással rendelkezik” – hangsúlyozta Lovász György, a Liberatus Hungary közlekedésmérnöke.

A 3,5 tonna szegmensben élelmiszer szállításra is tökéletesen alkalmasak például olyan járművek esetében, amelyek a házhoz rendelt termékeket viszik ki. Ezeknél a könnyű teherbírású furgonoknál viszonylag kevés kompromisszumot kell hozni. Ebben a kategóriában általában kétféle megoldás jellemző. Vagy a jármű ePTO-járól, vagyis elektromos mellékhajtásáról, vagy pedig külön akkumulátorról működik a hűtőberendezés. Utóbbi azért előnyös, mert a raktér hűtése nem vesz le a hatótávból. Plusz egy akkumulátor azonban legalább 60 kilogrammnyi extra terhet jelent és akkor nem beszéltünk a helyigényről sem.

Egy zárt áruszállító esetében ez elhelyezhető a raktérben, de akár a fülkében is, ilyenkor viszont értelemszerűen csökken a befogadóképesség. Miért érdemes mégis a külön akkumulátor csomagról működő hűtőrendszert választani? Nos, elsődlegesen azért, mert így – két akksi esetén – akár kilenc órán keresztül is üzemképes a hűtőberendezés, ami lehetővé teszi a hűtést igénylő termékek, élelmiszerek hosszabb távú szállítását. Egy akkumulátor beépítésénél a működési idő nagyjából ennek a fele, vagyis 4-4,5 óra.

A hűtőrendszerhez tartozó akkumulátort egy óra alatt lehet feltölteni, két akkumulátor megléte esetén két órát vesz igénybe ez a folyamat. Havonta, kéthavonta érdemes úgynevezett balanszolást, vagyis cellakiegyenlítést végezni, mert ezzel lehet növelni az akkumumulátor élettartamát. A szakértők azt javasolják, hogy amennyiben valaki elektromos hűtőberendezéssel rendelkező haszonjárművekben gondolkodik, akkor érdemes nemcsak a forgalmazóval, hanem a hűtőberendezést kínáló gyártóval is leülni egyeztetni, hiszen így a megrendelő olyan járművet kaphat végeredményben, ami leginkább megfelel az igényeinek.

Akkumulátoros pótkocsi a jövő?

A Liberatus Hungary szimpóziumán az eTrailer félpótkocsi is látható volt, amely új irányt képvisel az áruszállításban. Érdekessége, hogy olyan, úgynevezett Axle Power tengellyel szerelték, amely lényegében a félpótkocsi mozgási energiáját használja fel arra, hogy energiát termeljen az elektromos hűtőberendezés számára. Ez az e-tengely a kamion lassításakor vagy fékezésekor keletkező mozgási energia egy részét nyeri vissza (rekuperáció), elektromos energiává alakítja azt, és visszatáplálja a félpótkocsi akkumulátor pakkjába. Az ily módon megtermelt elektromosságot fel lehet használni a hűtőközeg működtetésére, vagyis nincs szükség annak külső elektromos hálózatra való csatlakoztatására.

Az eTrailer intelligens energiagazdálkodási vezérlőrendszert használ, amely például emelkedőn lekapcsolja az e-tengelyt, elkerülve ezáltal az üzemanyag-felhasználás növekedését. Alacsony, 15 km/óra alatti sebességnél ugyancsak kikapcsolja az e-tengelyt.

A Thermo King az elmúlt egy évben kilenc darab Axle Power e-tengellyel felszerelt félpótkocsit tesztelt. Ezek együttesen több mint egymillió kilométert tettek meg Svédországban, Hollandiában és Dél-Afrikában. Ez idő alatt összesen 13 500 órát üzemeltek elektromos hálózatra történő csatlakozás nélkül. A gyártó szerint egyetlen egy ilyen AxlePower e-tengellyel szerelt félpóttal évente 12 tonnányi szén-dioxid-kibocsátástól lehet megkímélni a Föld légkörét. Bár itthon a Waberer’s tesztelte ezt a félpótkocsit, ennek ellenére még valószínűleg eltart egy ideig mire valaki nagyobb mennyiségben szerez be belőle.