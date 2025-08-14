Bár most még röpködnek a hőmérsékleti rekordok, van olyan gyártó, amely már a télre készül. A Volvo Trucks észak-amerikai leányvállalata Alaszkába vitte csőrösét, hogy kipróbálja, hogyan viseli azt, amikor a hőmérő higanyszála tartósan nulla fok alatt marad. A vállalat célja az, hogy a márka zászlóshajója minden körülmények között páratlan teljesítményt, megbízhatóságot és kényelmet nyújtson.

„Alaszka az egyik legkeményebb hely a Földön a teherautók üzemeltetésére, és pontosan ezért vagyunk itt” – mondta Peter Voorhoeve, a Volvo Trucks North America elnöke. Ez már nem az első ilyen eset. A vállalat tesztelőcsapata minden évben háromezer mérföldet, vagyis több mint 4800 kilométert tesz meg Coloradótól egészen Alaszka államig, hogy valós üzemeltetési körülmények között tegye próbára a VNL-t. A tesztútvonalat úgy alakították ki, hogy tükrözzék a távolsági, illetve a városi árufuvarozás mindennapi igénybevételeit.

A svéd gyártó ilyenkor tapasztalt, professzionális sofőröket kér fel a tesztelésre, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az Alaszkában történő vezetés terén. Tőlük számos visszajelzést gyűjtenek be. Ezek az információk, a valós idejű teljesítményadatokkal kombinálva, segítik a mérnököket a teherautó minden aspektusának finomhangolásában, a hajtáslánc reagálóképességétől a fülke kényelméig. Hogy mennyire nem „babra megy a játék”, azt jól mutatja, hogy az alaszkai Fairbanksben a hőmérő higanyszála rendszeresen –40 °C alá süllyed.

5 fotó

Az egyik legkeményebb tesztelési eljárás az úgynevezett „hidegindítás”, ami azt jelenti, hogy a csőröst leállított motorral egész éjszaka a szabadban hagyják, hogy minden alkatrész hőmérséklete nulla fok alá csökkenjen. A száraz, csontig hatoló hideget az emberi szervezet sem viseli el sokáig szívesen. A szakemberek azonban legalább 12 órán keresztül állni hagyják a tesztjárműveket. Ezt követően beindítják és ellenőrzik, hogy minden megfelelően működik-e. A mérnökök azt várják el, hogy ilyenkor nemcsak a motornak, hanem az elektronikának is tökéletesen kell működnie.

A Volvo VNL D13 típusú dízelmotorokkal elérhető, amelyekhez I-Shift automatizált váltók csatlakoznak. A megrendelők 405-500 lóerős teljesítményszintek közül választhatnak.

„Az Alaszkában szerzett tapasztalatok segítenek nekünk olyan teherautókat gyártani, amelyek minden időjárási körülmények között megállják a helyüket” – hangsúlyozta Peter Voorhoeve. A Volvo VNL-nek tehát készen kell állnia a több mint háromezer mérföldes, a nyugati parttól egészen a keleti partig tartó üzemeltetésre. A svéd fejlesztésű, észak-amerikai piacra szánt teherautók a Virgina államban található Dublinban készülnek. Mindent összevetve a Volvo Trucks tavaly több mint 134 ezer teherautót értékesített az USA-ban és Európában együttvéve.