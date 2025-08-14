Nagy hagyományokkal rendelkező típusnevet hoz vissza a RAM: a Dakota (akkor még Dodge Dakota néven) 1987 és 2011 között három generáción át szolgálta ki azokat, akik kompakt pickupra vágytak – akkorára, mint a Ford Ranger vagy a Toyota Hilux.

13 fotó

Most ezeknek állít ismét versenyt a RAM, és hogy nyomatékot adjon szándékának, az év vége előtt gyártásba kerülő modellt most egy látványos, sportos tanulmánnyal előlegezi meg.

A RAM Dakota Nightsfall hangulatában az említett konkurensek tüzesebb variánsait: az elsősorban megjelenésében sportos GR Hiluxot, valamint a ténylegesen nagyobb menetdinamikát kínáló Ranger Raptort idézi.

A Dakota Nightfall hűtőmaszkján a márkanév, felette látványos LED-sor hívja fel magára a figyelmet.

A motorházfedélen további LED-eket találunk egy légbevezető kürtő kíséretében, a lökhárítón vonószemek, csörlő és masszív védőlemez hirdeti a terepalkalmasságot, míg az exkluzív megjelenést bronz árnyalatú részletek erősítik.

A szériaverzió ennél nyilván jóval szerényebb lesz majd. A vásárlóknak le kell mondaniuk az emelt futóműről, a Fox lengéscsillapítókról és a 33 colos vegyes használatú abroncsokról, amelyeket csavarok rögzítenek a 18 colos keréktárcsákra.

Hátul kiegészítő munkalámpák és vonószemes lökhárítók teszik munkára és kalandra késszé a különleges fóliázású autót. Az optikai csomagot oldalsó fellépő, fekete kerékív-toldatok és szintén fekete külső tükrök teszik teljessé.

A sorozatgyártású RAM Dakota a későbbiekben mutatkozik be, Európában azonban egyelőre hiába is futnánk a kereskedőkhöz kérdéseinkkel, hiszen az autót egyelőre csak Argentínában fogják gyártani, és Latin-Amerikában forgalmazni.

A Stellantis-csoport egy másik márkája is gyárt Dél-Amerikába pickupot, hetven éve viszont még Európában is vásárolhattunk tőlük platóst, nem is akármilyet…