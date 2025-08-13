Ígéretes startupnak indult az előző évtizedeben, aztán mégis a földbe állt a Nikola, amely februárban ment csődbe. Az akkumulátor- és hidrogéncellás teherautókat fejlesztő céget lényegében kimazsolázták. A nemrég felépült, ultramodern, arizóniai gyárat például az elektromos személyautókat gyártó amerikai Lucid Motors vásárolta meg. Sokáig kérdés volt, mi lesz a sorsa a megrendelésekre legyártott vontatóknak.

A felhalmozott teherautókra a Hyroad Energy jelentkezett be, amely egészen pontosan 113 darabot vesz át a hozzájuk tartozó szoftverrel, illetve alkatrészekkel együtt. „Ez az akvizíció fontos előrelépést jelent számunkra, mert szeretnénk könnyebbé és egyszerűbbé tenni a hidrogéncellás hajtásrendszerre való átállást azok számára, akik érdeklődnek a zéró károsanyag-kibocsátású technológiák iránt”– hangsúlyozta Dimitrij Szerov, a Hyroad Energy vezérigazgatója.

A vadonatúj, Nikola Tre FCEV teherautók rövid időn belül forgalomba helyezhetők és az üzemeltetésükhöz szükséges támogatást a Hyroad Energy biztosítja a leendő ügyfeleknek.

Zéró emisszió, mint misszió

De mi is az a Hyroad Energy? A honlapjukon található bemutatkozó szöveg szerint „missziójuknak tekintik a távolsági áruszállítás dekarbonizációját”. A cég kilométer alapú fizetési megoldást kínál, vagyis a hidrogéncellás vontatók alapvetően bérleti konstrukcióban lesznek elérhetők. A használatukhoz szükséges üzemanyagot is a Hyroad Energy biztosítja. A most megvásárolt Nikola Tre FCEV flotta leginkább Kalifornia-államban fog dolgozni a tervek szerint.

Érdekesség, hogy a teherautókra a cég korábbi elnök-vezérigazgatója, a bank- és értékpapírcsalásért elítélt Trevor Milton is pályázott. Saját közösségi médiás posztja szerint ő is tett ajánlatot ezek felvásárlására, de végül nem az övét, hanem a Hyroad Energy ajánlatát fogadták el. A nyertes cég már közzé is tette, hogyan nézhet ki az általuk megálmodott vontató, amely technikai értelemben változatlan a Tre FCEV-hez képest.

Bár ezt a modellt alapvetően az észak-amerikai piacra fejlesztették ki, de 2022-ben a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon is bemutatták az akkumulátor-elektromos változatát. Úgy tervezték, hogy az elektromos után a hidrogéncellás kiadás is megjelenik Európa útjain. Ezek a tervek végül ebben a formában nem valósultak meg.

Vége szakadt

A Nikola és az Iveco 2019-ben elkezdődött együttműködése ugyanis 2023-ban véget ért. Az olasz cég ennek során megszerezte a Nikola európai leányvállalatát, illetve megállapodott a Nikolával abban, hogy Európában Iveco S-eWay FCEV néven hozzá forgalomba a 6×2-es hajtásképlettel rendelkező nyerges vontatót. A jármű döntően Iveco főegységekre épült, mert az olaszok adták a fülkét, valamint az alvázat is. Sőt, maga a jármű is a cég Ulm-i gyárában készült.

Időközben a Tata elindította az Iveco felvásárlási folyamatát, így még a jövő kérdése, hogy az indiai cégcsoport megtartja-e az Iveco S-eWay FCEV-et a kínálatban.