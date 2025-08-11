A kínai gyártók olyan szegmensekben is megjelenhetnek Európában, amelyekben eddig nem igazán voltak jelen. Ilyen lehet a kemping furgonok piaca, ahol a Farizon X-Van állhat rajthoz. Az 5 méter hosszú, 1,98 méter széles és 2,14 méter magas furgon nemcsak áru-, hanem személyszállításra is tökéletesen alkalmas lehet. Bár nálunk még nem árusítják, már létezik belőle hétszemélyes változat is.

Ez pedig kiváló alapot jelent egy kemping autóhoz, amellyel akár világgá is lehet menni. Az útvonaltervezés azonban erősen indokolt lehet, mivel teljesen elektromos hajtásrendszerrel van felvértezve az X-Van. A modell hajtásáról 231 lóerős (170 Nm) villanymotor gondoskodik, amely 336 Nm nyomaték leadására képes. Az elektromos motor az LFP-kémiájú akkumulátor-csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát és ily módon egy feltöltéssel 460 kilométert tud megtenni a kínai CLTC-szabvány szerint.

Mi az a CLTC? A CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) egy kínai szabvány, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy valósághűbben mérje a könnyű járművek – különösen elektromos autók – energiafogyasztását, hatótávját és kibocsátását a kínai közlekedési viszonyok között. Ezt a szabványt a kínai Ipari és Informatikai Minisztérium (MIIT) vezette be 2021-ben, és azóta a CLTC az egyik fő mérési módszer Kínában. Fontos megjegyezni, hogy a CLTC által megadott hatótávok optimistábbak, mint az európai WLTP-szabvány szerinti értékek.

5 fotó

Az X-Van különféle felszereltséggel rendelhető: elektromos főzőlappal, hűtővel, vagy akár zuhanyzóval is kérhető. Sőt, akár egy elektromosan kinyitható pop-up sátorral is kérhető, ami azok számára lehet vonzó, akik szeretik a nyári éjszakákat a kempingekben eltölteni.

A modell nem ígérkezik kifejezetten drágának, ugyanis 269,9 ezer kínai jüant kell érte fizetni, ami hozzávetőlegesen 12 millió forintnak felel meg. Ez persze csak a kínai ár, az európai forgalmazásáról egyelőre nincsen szó. Az első vásárlóknak ajándékokkal kedveskedik a gyártó: olyan csomagot kaphatnak, amelyben drón és kempingszett is megtalálható.