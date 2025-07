Vigántpetendre még Jason Statham, pontosabban fogalmazva annak papírmasé mása is eljutott most hétvégén. 75 volt a kulcsszám, na, de nem az említett színész, még csak nem is a település születésnapi tortájéra kellett ennyi gyertyát rakni, hanem éppen a Transporteréra, amely már ennyi éve van velünk. Egy ilyen szép múltú modellre egyáltalán nem könnyű visszaemlékezni, hiszen generációk nőttek fel rajta. Minden boldog tulajnak mást jelent a Bulli és mindenki mást szeret ebben a modellben.

Egy dolog talán közös: ez pedig a szabadság szeretete. Ott verheted fel a sátrat benne, ahol csak akarod. A Volkswagen Haszonjárművek hazai képviselete a Művészetek Völgyének kísérőrendezvényeként biztosított sátrazási lehetőséget a Transporter-fanoknak. „A rendezvényen összesen 274 Transporter gyűlt össze, a veterán modellektől a legújabb generációkig, ezzel is bizonyítva a modell időtálló népszerűségét és sokszínűségét” – olvasható a márka sajtóközleményében. A rajongók már pénteken beköltözhettek a rögtönzött hippifaluba, de a legtöbb aktivitásra szombaton került sor.

Kis Transporter-történelem Európa legrégebben gyártott haszonjárműve, az első Transporter (röviden T1) 1950. március 8-án, Wolfsburgban gördült le a szalagról. Azóta – 1956-tól Hannoverben gyártva – több mint 12,5 millió további Bulli követte. Ezzel egyidejűleg ez minden idők legsikeresebb európai haszonjárműve, amely világszerte az utcakép kultikus szereplőjévé vált. A T1-től a hatodik generációs T6.1-ig mindig egy platform adta az alapot minden fejlesztéshez – a Transportertől a lakóautó ikonokig. Az elektromobilitás korszaka azonban szükségessé tette az univerzális modell átalakítását és ezzel a paradigmaváltást. Így az „Egy Bulli mindenkinek” mottó is változott: „Mindenkinek a megfelelő Bulli”. Az új korszak kezdete volt 2021-ben a jelenlegi Multivan – egy szabadidős és üzleti célú furgon opcionális Plug-in hibrid hajtással. Őt követte 2022-ben az ID. Buzz, az első, nagy sorozatban gyártott, teljesen elektromos Bulli. 2025-ben pedig harmadikként az ugyancsak új Transporter-sorozat indult útnak. A jelenlegi Bulli-program így három pillérből áll, azon belül is hat alaptípussal: a Multivan és a vele azonos California, az ID. Buzz és az ugyanilyen haszonjármű, az ID. Buzz Cargo, valamint a Transporter és a műszakilag azonos Shuttle-verziójú Caravelle. Mindannyian a mai napig magukban hordozzák a multifunkciós T1 DNS-ét dizájnjukban és tervezési kialakításukban.

A napot egy grandiózus húzással nyitották meg: a Művészetek Völgyének valamennyi érintett településén áthaladó szülinapi felvonuláson 187 Transporter és 542 felnőtt vett részt. A jobb egyben pedig itt-ott néhány kutya is feltűnt. A nap egy csapatversennyel, a TranyOlimpiával folytatódott, amelynek keretében a Transporter-fanoknak és tulajdonosoknak gumiabroncs tornyot kellett építeniük. Emellett Transporter kópiával történő szlalomozásban és furgon pakolásban is bizonyítaniuk kellett. Az igazán ügyes és rátermett játékosok értékes nyereményeket, például Continental gumiabroncs szettet vihettek haza.

„Nincs jobb mód egy ilyen ikonikus modell jubileumának megünneplésére, mint együtt lenni azokkal, akik számára a Transporter több mint jármű: életérzés és összetartozás. Köszönjük mindenkinek, aki részese volt ennek a különleges ünnepnek, és együtt tettük felejthetetlenné ezt a három napot!” – mondta az esemény főszervezője, Kovács András, a Volkswagen Haszonjárművek magyarországi márkaigazgatója.

21 fotó

A szombati napon emellett pódium beszélgetésekre is sor került, ahol többek között e sorok írója számolt be a hannoveri Bulli-gyűjtemény féltve őrzött darabjairól, de a lakóautó építés mélységeibe is beavatták a hallgatóságot. A kicsiknek többek között ugrálóvárral, arcfestékkel, fa játékokkal, matricatetoválással, textilfestéssel és karkötőkészítéssel jártak a kedvükben, a szülőkre pedig többek között hőlégballonozás, LED-tábortűz és Jason Statham várt, mivel este még a Szállító című filmet is megnézhették egy kertmozi keretében.