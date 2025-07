A nyári szezonra jelentősen megnőtt az utazási kereslet a magyar lakosság körében, amit a FlixBus aktív bővítésekkel követ le. Idén nyáron átlagosan napi 240 zöld busz fordul meg Budapest különböző állomásain – tájékoztatta a Vezesst a társaság.

Ez a forgalom nemcsak az év többi hónapjához viszonyítva kiemelkedő, de az előző nyárhoz képest is közel 12%-os növekedést jelent. A FlixBus Magyarországról jelenleg összesen 19 ország 286 városába kínál közvetlen összeköttetést, ezzel a főváros a társaság egyik fontos csomópontjává vált Európában. A Budapestet is érintő összesen 54 nemzetközi vonalon a legtöbb foglalás idén nyárra jellemzően a szomszédos országok fővárosaiba érkezett.

A jelenlegi trendek szerint Budapestről a legtöbben Bécsbe (napi 33 csatlakozás), Zágrábba és Krakkóba (napi 8-8 csatlakozás) utaznak. Ezek a desztinációk nemcsak kulturálisan vonzók, de a rövidebb utazási idő és a kedvező árak miatt is különösen népszerűek az utazók körében. Sokan utaznak ezekre a helyekre egy hosszú hétvégére. A távolsági buszok a fenntartható alternatívát nyújtanak a repülős utazások helyett.

„Budapest stabil regionális központként működik a FlixBus hálózatában, és a kereslet alakulása azt mutatja, hogy a kényelmes és közvetlen nemzetközi távolsági közlekedés egyre fontosabb szerepet tölt be a magyar utazók életében – hangsúlyozta Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának vezetője. Hozzátette: a vidéki nagyvárosok is egyre inkább bekapcsolódnak a nemzetközi buszos közlekedésbe.

Jelenleg Budapest után a legtöbb csatlakozás Győrből érhető el, innen indulva is népszerű úti cél Bécs, de sokan Pozsonyba vagy a közeli Designer Outlet Parndorfba is szívesen utaznak. A nyári szezonban Siófokon is kiemelt a FlixBus-forgalom, naponta akár 17 zöld busz is megáll az állomáson, ahonnan a legtöbben Horvátország vagy Szlovénia felé utaznak.

Idén tavasszal pedig Kecskemét is újra bekapcsolódhatott a FlixBus nemzetközi hálózatába, mert áprilistól három új járat indult Kecskemét érintésével: heti hat alkalommal Szerbia, illetve heti három alkalommal Franciaország irányába, így összesen 23 város vált közvetlenül elérhetővé a megyeszékhelyről.

Jellemző trend még, hogy egyre többen veszik igénybe a bicikliszállítás lehetőségét. A tavalyi évhez képest 37 százalékkal több kerékpárt szállítottak a magyarok a FlixBus autóbuszain. A legtöbb 999 forintos kerékpárjegy Bécs irányába fogy, ami annak is köszönhető, hogy az osztrák főváros kiváló biciklis infrastruktúrával várja az aktív kikapcsolódás híveit.