Tavaly adtunk hírt arról, hogy a Prágai Közlekedési Vállalat (DPP) eltökélt szándéka, hogy megmentsen egy Ikarus 620 típusú autóbuszt. Bár a kiválasztott példány már megvan, a munka azonban még nem kezdődhetett el.

Ki kellett ugyanis választani az alvállalkozót, akinek a feladata az autóbusz teljes körű, eredeti állapotnak megfelelő rekonstrukciója. A folyamat valamelyest csúszott, nemrég azonban kihirdették a győztest, a Zlinert, amely egy olasz buszgyártó csehországi szervizképviseletét látja el. A megbízást a vállalat 11,9 millió cseh koronáért (áfa nélkül), vagy átszámítva 192 millió forintért vállalta el. A cégnek innentől kezdve két éve van elvégezni a munkát, ami azt jelenti, hogy várhatóan 2027-ben pillanthatják meg az érdeklődök.

A DPP célja, hogy a felújított autóbuszt kiállítsák Prága Střešovicích kerületében található Közlekedési Múzeumban, ahol sok más ikonikus busz mellett többek között egy Ikarus 280-ast is őriznek. Ez különösen kedves gesztus tőlük, hiszen a cseh fővárosban az Ikarus 620-asok nem szolgáltak túl sokáig. Ezt a típust a legendás magyar buszgyártó 1963–67 között szállította Csehszlovákiába. Ez idő alatt több mint 310 darab kötött ki a csehszlovákoknál. A DPP 1963-ban 40 darab ilyen autóbuszt kapott, amivel a teljes buszállomány 15 százalékát tették ki akkor. Mivel nem váltak be, ezért 1965-ben már elkezdték őket selejtezni, majd 1968-ra az utolsótól is megváltak. Sorsuk legalább annyira viharos volt, mint egy Dvořák szimfónia.

Ikarus 620 és 630 Az Ikarus 620-as buszokat az Ikarus 60-asok továbbfejlesztett változataként gyártották 1958 és 1972 között. A távolsági közlekedés igényeit pedig az Ikarus 630-as volt hivatott kielégíteni. A 620-as és a 630-as 9,34 méter hosszú volt és 5 méteres tengelytávval rendelkezett. A motor a kocsi orrában közvetlenül a vezető mellett helyezkedett el. Hajtásukról eleinte a Csepel D 613-as, majd a D 614-es 145 lóerős erőforrása gondoskodott. Nem ez az első megmentett csehországi 620-as. Hat évvel ezelőtt egy magántulajdonos töltött fel képeket egy viszonylag jó állapotban megőrzött Ikarus 620-asról a Car&Classic weboldalra.

Érdekesség, hogy felújításra kijelölt Ikarus 620-as sohasem közlekedett a cseh fővárosban. A Busportal.cz információi szerint egy, a korábban Dubečben talált példányra esett a választás, amit kis kerti házként használt sokáig a tulajdonosa. Mivel szerintük már nem áll rendelkezésre elég eredeti alkatrész, ezért a jármű renoválásához 630-asból származó alkatrészeket is felhasználnak majd. (A kiválasztott buszról ezen a linken érhető el több fotó.)