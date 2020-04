A csehországi Písek város fontos csakravonalon fekszik, mivel itt rendre kerülnek elő elfeledettnek hitt, régi Ikarusok. Két éve 1951-es gyártású Ikarus 30-ast, tavaly pedig a hatvanas évek elején készült 620-ast kínált eladásra egy ottani kereskedő. Ő sohasem bízza a véletlenre, buszait nemcsak cseh oldalakra, hanem az oldtimer járművek adás-vételével foglalkozó brit Car&Classic weboldalra is fel szokta tölteni, így tett ezzel az Ikarussal is.

Ikarus 620 és 630 Az Ikarus 620-as buszokat az Ikarus 60-asok továbbfejlesztett változataként gyártották 1958 és 1972 között. A távolsági közlekedés igényeit pedig az Ikarus 630-as volt hivatott kielégíteni. A 620-as és a 630-as 9,34 méter hosszú volt és 5 méteres tengelytávval rendelkezett. A motor a kocsi orrában közvetlenül a vezető mellett helyezkedett el. Hajtásukról eleinte a Csepel D 613-as, majd a D 614-es 145 lóerős erőforrása gondoskodott. 1966-70 között 106 darab Ikarus 620-as és 495 darab Ikarus 630-as került Csehszlovákiába. Az oda exportált Ikarusokból mára nagyon kevés megmentett példány maradt fenn, de 2015-ben a Brünni Technikai Múzeum elhatározta, hogy felújít egy Ikarus 630-ast.

Így történt ez legújabb szerzeményével, egy Ikarus 630-assal is, amely 1967-ben gördült le a gyártósorról. A busz kifejezetten jó állapotnak örvend: ablakai épek, a karosszérián nincs nyoma ütközésnek, vagy nagyobb sérülésnek, utasterében pedig még megvannak az eredeti ülések és csomagpolcok. A hirdetés tanulsága szerint motorja és váltója is eredeti. A járművet valószínűleg pótkocsival is használták korábban, mivel a hátfalon még megvan a vonófej, ám az eredeti pótkocsi már nincs a hirdető birtokában.

Kapcsolatba léptünk a jelenlegi tulajdonossal a busz történetével és egyéb technikai információkkal kapcsolatban, amint kapunk tőle részletes infókat, abban az esetben frissítjük cikkünket. Nagy valószínűséggel egyébként ugyanarról az Ikarus 630-asról van szó, amelyik már tavaly is megvolt a kereskedőnek, ám akkor még nem hirdette azt. 2019-ben az alábbi képet töltötte fel, amelyen jobb szélen látható a most eladásra kínált busz.

Bízunk benne, hogy borsos ára ellenére ez az Ikarus is gondos kezekbe kerül.