A francia haszongépjármű-gyártó az utóbbi időben meglehetősen aktív az elektromos járművekkel kapcsolatos projektek terén. Tavaly télen például a Télapót látogatták meg egy villanykamionnal, legutóbb pedig hajóra tették a Renault E-Tech T vontatót.

Ezzel bevonultak a történelemkönyvbe is, mert eddig ilyenre még nem került sor. De mi is történt pontosan? A brit hajózási cég, a P&O Ferries, valamint a Kuehne+Nagel logisztikai szolgáltató közreműködésével az Egyesült Királyságból Franciaországba küldtek egy nyerges vontatót, valamint egy hozzá tartozó félpótkocsit. Kifejezetten arra voltak kíváncsiak, hogyan csökkenthető a károsanyag-kibocsátás ezen – a logisztikai szempontból népszerű – Dover és Calais közötti útvonalon.

A látványos fényezéssel ellátott kamion útja Derbyshire-ban, East Midlands Gateway depóban kezdődött. A lerakó, tehát a végállomás pedig az Amiens-ben található Kühne+Nagel bázison volt. Ezt követően pedig a teherautó visszatért az Egyesült Királyságba. A túra alatt a teherautó több mint 1200 kilométert tett meg.

Érdekesség, hogy a kamion hajózására egy hibrid üzemű kompot használtak, amely 40 százalékkal alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással rendelkezik a hagyományos üzeműekhez képest. Szakértők úgy vélik, hogy sikeres demonstráció is bizonyítja, hogy a jövőben ez az Európa – Egyesült Királyság közötti tranzitútvonalon jelentős mértékben csökkenthető a károsanyag-kibocsátás a megfelelő technológiák használatával.

Ez az útvonal közkedvelt a fuvarozók körében, mivel mindössze 90 perc alatt meg lehet tenni és egy nap akár 76 járat is indulhat. Statisztikák szerint a két szárazföld között évente 20 millió tonnányi áru is megfordulhat és csak a doveri kikötőben évente mintegy kétmillió teherautó és kamion is megfordulhat. A Dover-Calais tengeri útvonal a Brexit után értékelődött fel és ma az Egyesült Királyság és az Európai Unió között a legfontosabb kereskedelmi „ütőérnek” számít.