A most forgalomba álló 110+32 busz Euro VI-os dízelmotorral, alacsony padlós kivitelben készült, kifejezetten a nagy utasforgalmú városi vonalakra tervezték – közölte az Arriva Hungary Zrt. A típus fejlett biztonsági rendszereket, valamint energia-visszanyerő fékrendszert kínál.

A Budapesten zajló flottamegújítás jegyében az új dízel autóbuszok mellett hamarosan elektromos járművek is érkeznek az ArrivaBushoz. Az elmúlt öt évben 360 busz, 55 troli és 26 új villamos csatlakozott a budapesti flottához, régi járműveket is kiváltva, valamint új kapcsolatokat is teremtve.

Az új járművek július 31-től olyan útvonalakon állnak majd szolgálatba, amelyek a város külső területein – például Budafokon és Újpalotán – is áthaladnak majd, később pedig Csepelre, Soroksárra és Pesterzsébetre is lehet majd utazni velük.