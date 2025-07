Rendhagyó fotók készültek kedden, a nyári napsütésben a hannoveri Volkswagen gyár előtt. A márka képviselői egy igazi világutazóval rázhattak kezet. A nyolcszoros Guiness-rekoder Rainer Zietlow úgy döntött, hogy a gyár ügyfélfogadásra használt épülete előtt kezdi meg világkörüli útját.

Első körben Új-Zélandra vezet az útja, onnan pedig Vancouverbe, Kanadába fog hajtani járművével. Az útvonalat úgy tervezték meg, hogy csak akkor kellejen hajózni, amikor arra valóban szükség van. A tervek szerint legalább 75 (!) országot fog érinteni. Így aztán tényleg sokáig lesz úton, hiszen legalább 8 hónapot fog tölteni a világkerüléssel.

Szó ami szó, beszédes a helyszín, hiszen pont onnan indul, ahol a Bulli villany utódja, az ID.Buzz készül. Egy átlagos napon a gyár udvara számos különböző színű ID.Buzz, valamint ID.Buzz Cargo-val van tele. Korábban pedig nem kevésbé ikonikus járművek, a Transporterek készültek itt. A férfi választása egy VW ID.Buzz-ra esett, amely fehér-sárga fényezésével korántsem tekinthető szürke eminenciásnak.

„A 86 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt furgonnal akár 400 kilométert is meg tudunk tenni egy feltöltéssel”- hangsúlyozta Rainer Zietlow. A férfi hatalmas tapasztalattal rendelkezik az utazások terén. Eddig több mint 110 országban járt a világon. A mostani világkerülésre legalább egy évig tartott felkészülni. „Nem vagyok cégvezető, saját szakállamra szervezem az utat, de nyilván vannak partnerek is, akik támogatnak ebben” – árulta el Zietlow. Köztük van a gyártó, a Volkswagen Haszonjárművek is.

A férfinak minden bizonnyal nem lesz problémája az alkatrész utánpótlással, hiszen az ID.Buzz-t Európában kívül már olyan országokban forgalmazzák, mint Ausztrália, Taiwan, Japán, Egyesült Államok, illetve Kanada. A modell az utóbbi időben egyre népszerűbb.

