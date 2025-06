13 évvel ezelőtt még olyan BYD buszt teszteltek Budapesten, ami „alig” 250 kilométeres hatótávval rendelkezett. Akkumulátorai még akkorák voltak, hogy rendesen szűkítették az utasteret, mivel leginkább a kerékdobokra építették őket. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és az e-buszok nagyot léptek előre az egy feltöltéssel megtehető hatótáv terén.

2023-ban a magyarországi buszgyártó kapacitással is rendelkező cég már olyan autóbuszról rántotta le a leplet, amely 600 kilométert volt képes megtenni egy feltöltéssel. A vékony, nagy energiasűrűséggel rendelkező, LFP-akkumulátorokat a jármű padlójába építették be. Ugyanez a koncepció volt a kiindulási pontja a most bemutatott B13b típusú autóbusznak is, amely ugyan megegyezik a két évvel ezelőtt piacra dobott B12b-vel a dizájn terén, de műszakilag fejlettebb nála.

Ez, a 13 méter hosszú autóbusz ugyanis már 700 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, a SORT mérési ciklus szerint – tájékoztatta a Vezesst a BYD. A B13b is a Blade Battery koncepciót alkalmazza, vagyis az energiatároló egységeket szintén a padlóba építették be. Ez nagyobb stabilitást ad az autóbusznak, miközben nem eredményez nagy dobogókat az utastérben. A kétajtós, 78 utas szállítására autóbusz kialakításából fakadóan inkább külvárosi, vagy intercity viszonylatokra való. Utasterében fejtámlás, karfás székek találhatók, emellett még csomagpolcok is rendelkezésre állnak.

5 fotó

Hogyan sikerült nagyobb hatótávra szert tenni? Nos, mindez az extra, 60 kWh-tal nagyobb kapacitásnak köszönhető. A B13b típusú elektromos városi autóbuszt ugyanis 560 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátor-csomaggal szerelik. A gyári prospektus szerint 230 kW teljesítménnyel tölthető, de pantográf alkalmazása esetén 500 kW-os teljesítményű töltés is megvalósítható. 15%-ról 100%-ra történő töltéséhez 2,3 órára van szükség.

A BYD 1995 óta gyárt akkumulátorokat, az elektromos buszok terén pedig 2011 óta aktív. 2025-ig összesen legalább 6500 darab elektromos autóbuszra érkezett megrendelés Európából. Az öreg kontinensen 26 országban, mintegy 160 városban jelentek meg BYD márkájú autóbuszok. A gyártó tájékoztatása szerint ezzel 630 ezer szén-dioxid kibocsátástól óvták meg a levegőt.