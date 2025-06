Megkezdődött annak a 131 darab busznak az átadása, amelyet a MÁV Személyszállítási Zrt. rendelt meg – tájékoztatta a Vezesst a Credobusokat gyártó Kravtex-Kühne Csoport. Az újdonságok nagy része várhatóan a Balaton térségében áll forgalomba a nyár közepéig.

Az állami szolgáltató választása a nemrég megújult Credobus Econell 12 Next szóló modellre esett. Ez a kéttengelyes, M3/II osztályú autóbusz a szokásosnál kisebb, 19,5 colos gumiabroncsokon gördül. Karosszériája 12,23 méter hosszú, 2,55 méter széles és 3,13 méter magas. Formaterve ahhoz a Tóth Jánoshoz köthető, aki korábban a patinás múltú NABI-nak is dolgozott. Az autóbusz főkonstruktőre pedig Szombath Imre.

Nemcsak a tervezés, hanem maga a jármű is döntően magyar. Az Econell 12 Next legtöbb komponense Győrben és Mosonmagyaróváron készül, így a vételarányos hazai értékhányada eléri a 70-75 százalékot. A beszállítók jelentős része is magyar tulajdonú, vagy hazai gyártókapacitással rendelkező multinacionális cég. A kerékegységeket a győri Rába, az utasajtókat a Metál 99, a műpadlókat a Graboplast, a fékrendszeralkatrészeket a Knorr-Bremse, a síküvegeket az Orosházaglas szállítja az autóbuszokhoz. A festett-fényezett önhordó vázszerkezet és több ezer beépülő fém alkatrész a mosonmagyaróvári Kühne gépgyárban készül, míg az összeszerelés a győri autóbuszgyárban történik.

A Credobusról A Credobusokat gyártó, győri-mosonmagyaróvári Kravtex-Kühne Csoport Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonú gépipari vállalata. A cégcsoporthoz tartozó Kühne Magyarország legrégibb, máig működő gépgyára, amelynek múltja 1856-ig nyúlik vissza. A cégcsoport a fő profilnak számító buszgyártás mellett mezőgazdaságigép-gyártással, fémipari bérgyártással, valamint személyszállítással foglalkozik. Piaci részesedése Magyarországon a közforgalmú autóbuszszegmensben az elmúlt években átlagosan 50% körül alakult. A gyártási darabszám alapján a Credobus évek óta a 15 legnagyobb európai buszgyártó között szerepel. A buszgyártás két helyszínen zajlik. Mosonmagyaróváron, a Kühne 20 hektáros területén épült fel Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb, több mint 20.000 négyzetméteres buszgyártó üzeme, ahol a váz- és fémalkatrészgyártás történik. A győri autóbuszgyár – a festett-fényezett vázszerkezetek közúti beszállítását követően – a készre szerelésnek ad otthont. A magyar gyártók közül jelenleg a Kravtex-Kühne Csoport rendelkezik a legszélesebb termékválasztékkal. Egyedüliként kínál csuklós kivitelű autóbuszt, valamint egyszerre képes dízel és elektromos meghajtású buszok gyártására.

A Credobus Econell 12 Next típusú autóbusz utasterében 43 darab 60 mm-es szivacsréteggel rendelkező utasülés található. Az állóhelyek száma közel ekkora, így összesen 83 fő, valamint egy kerekesszékes utas utazhat ezen a buszon. A jármű fejlett utastájékoztató rendszerrel, utasszámlálóval, wifivel, hűtő-fűtő funkcióval rendelkező antivirális légkondicionálóval, USB-töltőpontokkal, valamint automatikus szintszabályozással is fel van szerelve.

A szokásosnál kisebb össztömegű, 16,5 tonnás jármű hajtásáról az olasz FPT NEF dízelmotorja gondoskodik, amely 320 lóerős (235 kW) teljesítménnyel, 1100 Nm-es nyomatékkal rendelkezik. Az erőforráshoz ZF Ecolife 2 típusú automata váltó csatlakozik. A megújult Econell teljesen új vezetőteret kapott, amelynek része egy színes, multikormányról is vezérelhető digitális műszeregység, egy USB-töltővel ellátott telefontartó, a kifordítható és légrugós ISRI-vezetőülés, valamint egy kameramonitor.

A gépjárművezető munkáját olyan fejlesztések segítik, mint például az eső- és fényérzékelő: a szélvédő mögött elhelyezett szenzornak köszönhetően nem kell többé a világítás ki- és bekapcsolásával foglalkozni. Esős időben az ablaktörlő vezérlése is automatikusan megtörténik, szükség esetén akár a fényszórók bekapcsolásával együtt.