A geofencing, vagyis a helyalapú sebességkorlátozás biztonságosabbá teheti a teherautóforgalmat. Ez a megoldás ugyanis megakadályozza, hogy a teherautó átlépjen egy előre beállított sebességet. Ez leginkább olyan zónáknál jön jól, amelyek jellegüket tekintve sűrű forgalommal rendelkeznek, vagy bizonyos időkben, így például éjszaka, sebességkorlátozás van érvényben.

A világ egyik legnagyobb teherautógyártója bejelentette, hogy mostantól Volvo Trucks Biztonsági Zóna néven elérhetővé teszi ezt a szolgáltatást. A gépjármű tulajdonosok, vagy a flottakezelők így bizonyos földrajzi területeken belül sebességkorlátozást állíthatnak be, amit még akkor sem fognak átlépni a szolgáltatást használó járművek, ha a gépjárművezető erre vonatkozó figyelme lankadni kezdene.

Mit érzékel a sofőr vezetés közben? Körülbelül annyit, hogy bár nyomja menetpedált, a teherautó mégsem lépi át az előre megadott – 30,40 vagy 50 km/órás – sebességet. Sőt, ha adott esetben a kamion a kelleténél nagyobb tempóval lépne be a zónába, akkor a teherautó automatikusan fékezni kezd, hogy az előre megadott sebességkorlátozás figyelembe vételével közlekedjen.

„Ezzel a szolgáltatással a fuvarozó vállalatok biztosíthatják, hogy a járművek alacsony sebességgel közlekedjenek. Legyen szó kikötőkről, logisztikai központokról, vagy olyan területekről, ahol sűrű a gyalogos- és járműforgalom, így például városközpontokban, vagy iskolák környékén” – jegyzete meg Johan Rundberg, a Volvo Trucks termékmenedzsere. Hozzátette: a szolgáltatás célja a közlekedés biztonságosabbá tétele és a járművezető munkájának megkönnyítése.

Volvo

Hogy lehet beállítani? Nos, ennek érdekében a flottamenedzsernek egy digitális térképen meg kell határoznia a sebességkorlátozás által érintett területeket. Ő minden teherautó esetében egyesével eltérő földrajzi zónákat alakíthat ki. Akár az is megtörténhet, hogy a főnök háza melletti úton csökkenti a kamionok sebességét, hogy ő békésen tudjon aludni a hajnali órákban. A korlátozásról a járművezetőnek is tudomása lesz, hiszen a kijelzőn megjelenik egy erre vonatkozó értesítés amikor korlátozott övezetbe tér be. A sofőr lényegében a megengedett maximális sebességet fogja látni a műszeregységen.

A Volvo Trucks Biztonsági Zóna egy előfizetéses szolgáltatás, amely a Volvo Connecten keresztül érhető el. Amennyiben egy jármű be- vagy kilép egy ilyen zónából, akkor a flottamenedzser értesítést kap. Akkor is figyelmezteti őt a rendszer, ha a teherautó átlépi a megengedett sebességkorlátot. Az egyedi limitek 20 km/óra sebességtől kezdődhetnek, és egy járműre vonatkozóan akár 300 zóna is beállítható.

Az új szolgáltatás 2025 júniusától rendelkezésre áll a Volvo nehézkategóriás tehergépjárműveiben (Volvo FH, FM és FMX), mind az Euro VI-os motorral, mind az elektromos hajtáslánccal ellátott modellekben. Ebbe beletartozik a kizárólag elektromos verzióban gyártott Volvo FM Low Entry modell is, amelyet kifejezetten a forgalmas városi környezetre szántak.