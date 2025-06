A kamionsofőrök második, hanem első otthona maga az út. Úton lenni nap, mint nap. Dacolni az időjárással, a forgalmi dugókkal, az időkapukkal azok közé a dolgok közé tartozik, amiket nem lehet kivenni ebből a szakmából. Bár vannak pályaelhagyók, még hazánkban is sokan vezetnek teherautót a nyudíjas kor elérése után.

Ez az USÁ-ban élő férfi, azonban már igazi kuriózumnak számít. Jim egy interjú során vallotta be, hogy már 63 éve vezet teherautókat. Most 77 éves, tisztában vele, hogy már nyugdíjba kellene mennie, de nem teszi. A beszélgetés készítőjének ráadásul egy 1999-es gyártású Peterbilt mellett sikerült szóra bírnia a férfit.

„Amikor megvettem, mindössze 28 mérföld volt benne. Most már jóval 3,5 millió felett van a futásteljesítménye” – árulta el Jim. Vagyis a kezdetek-kezdetén alig 43 kilométeresen vette a Peterbiltet és ő egyedül több mint ötmillió kilométert tett bele az elmúlt negyedszázadban. Ez idő alatt a Catepillar motor már három nagyjavításon esett át, de mégis ugyanaz az erőforrás, ami eredetileg is benne volt, amikor legördült a gyártósorról.

„Soha nem fogok megválni ettől a teherautótól” – jegyezte meg az idős férfi a beszélgetés közben.

Jim nemcsak a kitartás, hanem a hűség szimbóluma is. Hűséges a hivatásához, az általa válaszott márkához és technológiához. Túlzás nélkül mondhatjuk, sokan szeretnének legalább addig élni, mint ahány éves most Jim és az pedig külön ajándék, ha ilyen korban is azt csinálhatja az ember, amit szeret. Nála ez nem más, mint a kamionozás.

De hogy lehet, hogy élete nagy részét teherautóban töltötte? Állítása szerint édesapjának teherfuvarozó cége volt, így ő már 14 évesen vezethetett teherautókat. Az első kilométereket minden bizonnyal 1976 környékén tehette meg még tinédzserként. Jim a rövid interjú végén sok szerencsét kívánt, majd visszalépegetett gyönyörű csőröséhez.

(A cikk nyitó képe csak illusztráció!)