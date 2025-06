Becslések szerint 1,7 millió tonnányi műanyag hulladék kerül évente az óceánokba. Mivel egyes műanyagfajták, így például a PET-palackok lebomlása akár 400 évig is eltarthat, így gyakorlatilag folyamatos táptalajt biztosítanak a mikroműanyagoknak.

A Camira erre kíván megoldást találni és nemrég bemutatta a szegmens első olyan autóbusz-belsejét, amelyet teljes egészében újrahasznosított műanyagokból készült kárpitokkal alakítottak ki. A Seaqual kollekciót leginkább az óceánok és tengerpartok partján összegyűlt PET-palackok újrahasznosításával hozták létre.

Mit mondanak a számok pontosan? Egy turista-autóbuszon a kárpitozás központi szerephez jut. Nemcsak az üléseket, hanem az oldalfalakat, a kalaptartókat, valamint a padlót is be szokták burkolni valamilyen puha kárpittal. Esztétikai megjelenésük mellett kiváló hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkeznek. A Camira szerint az újrahasznosított szövet minden métere – amely két lapos szövésű változatban (Oceanic és Quest) – akár 35 darab hulladékból származó műanyag palackot is tartalmazhat.

Ez azt jelenti, hogy egy turistabusz belső kárpitozása során akár 2000 PET-palacknyi műanyag kerülhet újrahasznosításra. A Camira ezt a megoldást már használja a gépjárművek és egyes haszonjárművek esetében, most azonban első ízben kezdte el forgalmazni a Seaqual kollekciót az autóbuszok belső tereihez.

A gyártó szerint ezek a kárpitok ugyanolyan tulajdonsággal bírnak, mint a nem újrahasznosított műanyagból készült változatok. Legfontosabb előnyük, hogy zöldebb megoldásokat kínálnak az üzemeltetőknek, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a stílus terén. Az új kollekció ráadásul helyi szinten is munkahelyeket teremt: a tunéziai Kerkennah-szigeteken és az egyiptomi Nílus mentén a hulladékok összegyűjtéséért fizetnek az embereknek.