Levi Kelly tavaly a világ legkisebb házának megalkotásával tett szert komoly hírnévre az interneten. Azután gondolt egyet, és feltette a kérdést magában, mi lenne, ha olyan teherautót építene, amire még a hangyák is irigykednének? Így született meg a világ legkisebb kempingautója, ami egy 1998-as Honda Acty platós teherautóból készült.

Ez az összkerékhajtású teherautó valóban kicsi, amit jól mutat az is, hogy a tengelytávja alig 1,9 méter. Az egész jármű mindössze 3,1-3,2 méter hosszú, így még egy átlagos kiskategóriás európai személyautó méreteit sem éri el. Fülkéje 1,39 méter széles, magassága pedig mindössze 1,7-1,75 méter. Levi nem nyúlt hozzá a teherautóhoz, csak újrafényezte, továbbá új kerekeket rakott rá.

Idejének és energiájának nagy része a platón lévő mikroház megalkotására ment el, amely kocka alakú, de nagyon hangulatos, rusztikus megjelenésű lakófelépítmény. Kulcskérdés volt, hogy a teherautó elbírja, éppen ezért nagyon oda kellett figyelnie az anyaghasználatra, valamint a felszerelések minimalizálására.

4 fotó

Magyarán csak az kerülhetett ebbe a kis kemping autóba, amire égető szükség van. Ennek ellenére mosogató, vécé, konyhapult, mini főzőlap, továbbá ágy is megtalálható benne, ami kényelmes lehet egy maximum 1,75 méter magas ember számára. A pöttöm, alig 1,95 négyzetméteres helyiséget két nyitható tetőablak teszi még világosabbá és tágasabbá. A szellőzésről pedig egy elektronikusan működtethető ventilátor gondoskodik. Légkondicionálót felesleges lenne keresni benne.

Oké, de hova teszi az ember a holmijait? Teljesen jogos kérdés lehet egy ilyen pöttöm jármű esetében. Levi Kelly erre is gondolt, éppen ezért az ágy fölé beszerelt egy kisebb szekrényt, ahová a ruhákat, vagy más személyes tárgyakat biztonságosan el lehet helyezni. Fontos hozzátenni viszont, hogy ebben a szekrényben tárolható a mobil WC is. Amennyiben a sofőr úgy dönt, hogy nincs rá szüksége az úton, akkor tehát egy teljes értékű tárolót kap. Ha pedig valakinek zuhanyozni támadna kedve, akkor pedig azt a kívülre csatlakoztatható zuhanyfej segítségével meg is teheti. Bár ez a megoldás leginkább csak nyári melegben, kempingezés közben jöhet szóba.

A világ legkisebb kemping teherautójával nem kell csigalassúsággal menni, hiszen Kelly szerint akár 90 km/órával is képes vele hasítani a sztrádán. Ez pedig kifejezetten ideálissá teszi a nagyobb túrákhoz, kirándulásokhoz.

Aki szeretné bepillantani Levi Kelly mini kemping teherautójába, annak érdemes megnéznie az alábbi videót.