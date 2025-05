Május 15-19. között ingyenesen igénybe vehető autóbusz közlekedik Miskolcon. Az Iveco E-Way 10,7 méter hosszú, 2,5 méter széles és 3,22 méter magas midi busz, amely a városi közlekedéshez fejlesztetttek.

Az autóbusz „ősét” 2014 óta forgalmazza a Heuliez Bus GX 137-es típusszámmal, de mivel a francia cég az Iveco leányvállalatának számít, ezért az elektromos változatot Iveco E-Way néven értékesítik Európában. Ettől még a francia piacra továbbra is GX Elec néven készülnek a Heuliez Bus által kifejlesztett akkumulátortechnológiás buszok. A modell többféle méretben (9,5 m,10,7 m,12 m,18m) érhető el és a franciaországi rorthais-i elektromos mobilitási központban gyártják.

A Miskolcra érkezett újdonság teljesen alacsonypadlós, padlószintje az aszfalttól számolva 320 mm magasan van. Utasterében 17 darab kárpitozott ülés áll rendelkezésre, ezek közül 5 akadálymentesen, dobogó nélkül közelíthető meg. A második ajtóval szemben egy kerekesszékeseknek, illetve babakocsik számára fenntartott hely található.

5 fotó

Az autóbusz hajtásáról 421 lóerős (310 kW) és 3000 Nm nyomatékú, Siemens ELFA 3 típusú elektromotor gondoskodik, amely az NMC akkumulátorcsomagról nyeri a szükséges energiát. A rendelkezésre álló akksikapacitás nagyban függ a megrendelő igényeitől, de az E-Way alapvetően 346, illetve 416 kWh összkapacitású akkumulátorcsomaggal rendelhető a francia gyártó brosúrája szerint.

Az energiatároló egységeket a tetőre szerelik, azonban a jármű farában is helyet szorítottak néhány akksinak. A töltéshez szükséges csatlakozó is a busz hátfalán található, a normal mellett lehetőség van gyorstöltésre is az E-Way-nél. A pantográfos megoldás azonban csak 12 és a 18 méter hosszú (csuklós) E-Way-nél elérhető. Maximális akkumulátor-kapacitás esetén akár 400 kilométert is megtehet az E-Way egyetlen feltöltéssel.

Az Iveco E-Way-t korábban már Pápán és Székesfehérváron is tesztelhették az utasok. A Miskolcon közlekedő autóbusz pontos menetrendje ezen a linken érhető el.