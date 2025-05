Az utazási szokások változásához igazodva a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) június 1-jétől meghosszabbítja a fővárosi metrók üzemidejét. A módosítás értelmében az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók utolsó szerelvényei hétköznap éjfél, hétvégén pedig 1 óra körül indulnak majd a belvárosból, ráadásul 10 perces követéssel.

A Fővárosi Közgyűlés határozata alapján így módosulnak az érintett metrójáratok utolsó indulásai:

M2 M3 M4 Deák Ferenc térről mindkét irányban Újpest-Központ felé Kőbánya-Kispest felé Kálvin térről Kelenföld vasútállomás felé Hétköznap

(vasárnap éjszakától csütörtök éjszakáig) 00:00 00:03 23:56 00:04 Hétvégén

(péntek és szombat éjszaka) 01:00 01:03 00:56 01:04

Más nappali járatok is tovább járnak

Ezzel együtt a metrókhoz szorosan csatlakozó felszíni járatok menetrendje is módosul, melyek hétköznap és hétvégén egyaránt igazodni fognak az utolsó metrójáratokhoz. Több mint 40 nappali járat fog így tovább közlekedni, amivel az éjszakai órákban is könnyebbé válik az eljutás a külső kerületekbe. Az alábbi járatokat érinti változás:

Villamos 2, 3, 6, 14, 24, 41, 47, 56A, 61 Trolibusz 80 Busz 5, 7, 8E, 11, 16, 20E, 21, 30, 31, 44, 45, 57, 58, 66, 85, 95, 97E, 105, 112, 114, 123A, 136, 139, 144, 150, 151, 168E, 182, 196A, 200E, 220, 276E

A BKK közleményéből az is kiderül, hogy a nappali mellett a korábban induló éjszakai járatok is csatlakoznak a metrókhoz, ezáltal az üzemidő-hosszabbításban nem érintett nappali járatok által kiszolgált területekre is biztosítják az eljutást.

Ugyanakkor egyes, a metrókkal párhuzamos útvonalon közlekedő éjszakai, nem teljes útvonalon közlekedő járatok, illetve betétjáratok nem közlekednek ezentúl.

A legnagyobb változás, hogy az M3-as metró útvonalán közlekedő éjszakai autóbuszok – vagyis délen a Határ úttól a 914-es és a 950-es busz, északon a 914-es busz jellemzően a Nyugati pályaudvartól, míg a 950-es buszok Újpest-központtól – a metró üzemideje alatt közlekednek. Változik a 931-es, a 990-es, a 907-es és a 908A járatok menetrendje is.