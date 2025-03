Visszatérnek az MAN Truck&Bus kínálatába a TGE személyszállítós változatai. Ahogy a Vezess korábban beszámolt róla, a bajor gyártó tavaly bemutatta a kishaszonjármű faceliftváltozatát, amely a TGE Next Level elnevezést viseli. 2024-ben ugyanakkor csak a zárt áruszállítós kivitelek kapták meg a frissítést, az idei évtől kezdve viszont már a turista (TGE Coach) és a városközi (TGE Intercity) utasszállításra szánt változatok is újra elérhetők az MAN Truck&Bus típuspalettáján.

Ez a furgon hatalmas sikertörténet a márka számára. Nyolc év alatt a nulláról eljutottunk 27 ezres éves darabszámig, amelynek köszönhetően 3,5 százalékos piacrészre tettünk szert vele Európában. A TGE Next Level modellel átfogó frissítést hajtottunk végre, ami magában foglalta a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek megjelenését” – hangsúlyozta Daniel Holbein, az MAN Üzleti Áruszállítókért felelős részlegének vezetője.

A TGE Next Level személyszállító változatai tehát immáron holttérfigyelővel, ütközésre figyelmeztető asszisztenssel, kanyarodást segítő rendszerrel is rendelkeznek, emellett vészfékasszisztenssel, továbbá közlekedési táblafelismeréssel is ellátták őket. Szintén újdonságnak számít a modellnél a Cruise Assist Plus, amely az aktív sávtartó, a sebességtartó automatika, valamint a torlódásasszisztens funkcióit egyesíti. Ez a rendszer tehát nemcsak a ráfutásos, hanem a nem szándékos sávelhagyásból fakadó balesetek, koccanások ütközésében is támogatja a gépjárművezetőt.

Az előző változathoz képest javult a modell kibertámadások elleni védelme is összhangban a GSR II-es biztonsági előírásokkal. Szintén újdonság még a balesetrögzítő rendszer, ami közvetlenül az incidens után már rendelkezésre tudja bocsátani az ütközéssel kapcsolatos legfontosabb adatokat.

Ergonomikus vezetőtér

Megújult a vezető munkahelye is. Ahogyan az áruszállító változatoknál, úgy a TGE Coach és TGE Intercity esetében is megújult a műszerfal. Legfontosabb változás, hogy teljesen digitálissá vált a kormánykerék mögött lévő műszeregység. A középső kijelző esetében pedig többféle változatról beszélhetünk. A sztenderd 26,4 centiméter átmérőjű és navigációval vagy anélkül is kérhető, a csúcsot pedig a 32 centiméter átmérőjű jelenti, amely olyan funkciókkal egészül ki, mint a hangvezérlés.

A bluetoothkapcsolat révén az Android-, valamint az iOS-rendszerű telefonok csatlakoztathatók a multimédia-rendszerhez.Az újdonságokhoz tartozik még a kulcs nélküli indítás, az elektronikus rögzítőfék, továbbá az új automata váltó karja, amely közvetlenül a kormányoszlophoz csatlakozik.

Az MAN TGE Intercity 16 és 19 ülőhelyes változatban készül, a TGE Coach pedig maximum 16 székkel rendelkezhet. Mindkét változat hátsókerék-hajtású, mozgatásukról 163 lóerős dízelmotor gondoskodik. A TGE Intercity hatsebességes, manuális váltóval, míg a TGE Coach csak nyolcsebességes, automata váltóval érhető el. Az újdonságok megengedett össztömege eléri az öt tonnát. Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy a TGE Combi is a kínálat része, ami pedig 3,5 tonnás maximális össztömeggel rendelkezik.

Nagyratörő tervek

Az MAN célja, hogy az idei évben rekordot döntsön a TGE-vel és a tavalyi 27 ezerrel szemben idén már 30 ezret adjanak el belőle. Éppen ezért megkezdődik a nemzetközi, Európán kívüli forgalmazása is. Az első kontinensünkön kívüli állam az Egyesült Arab Emírségek lesz, ahol megkezdődhet a forgalmazása 2025-ben.