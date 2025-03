A franciaországi Baugé-en-Anjou-ban nemrég vadonatúj teherautó állt forgalomba. Az újdonságot a járműmentési szolgáltatásokat nyújtó Pineau vásárolta meg, amelyet eredetileg 1973-ban alapított Christophe Pineau.

A vállalat kifejezetten a nehéz-kategóriás teherautók és autóbuszok mentésére szakosodott, de azért arra is van példa, hogy személyautót kell kihúzniuk a vízből. Jelenleg 15 vonató járművel rendelkeznek, amelyek közül 4 nehéz-kategóriás teherautó. Legújabb szerzeményük, a Mercedes-Benz Arocs 4163 teherautó igencsak vonzza a tekinteteket. Mindez egyfelől a látványos, fehér-piros-fekete fényezésnek, másfelől pedig a teherautó vagány hűtőmaszkjának is köszönhető.

A BigSpace fülkével szerelt újdonság nemcsak a megjelenésével parancsol tekintélyt. Hajtásáról a Daimler OM 473 típusú, hathengeres, 15,6 literes erőforrása gondoskodik, amely 626 lóerős teljesítmény leadására képes. Forgatónyomatéka pedig 1100 percenkénti fordulatszám mellett eléri 3000 Nm-res nyomatékot. A teherautót úgynevezett turbóretarder-tengelykapcsolóval (TRC) is ellátták. Ennél az elnevezés kissé félrevezető, mivel az egységnek semmi köze a turbóhoz. Alapvetően egy hidrodinamikus tengelykapcsolóról van szó, amely a motor és az automatizált PowerShift 3 sebességváltó közé van beépítve.

Egyik legfontosabb ismérve, hogy nagy terhelésnél is zökkenőmentes elindulást tesz lehetővé, legyen szó egy meredek emelkedőn, vagy nehéz terepen történő elindulásról. Másik fontos előnye, hogy súrlódásmentes elindulást biztosít, magyarán a gépjárművezető nem tudja leégetni a tengelykapcsolót. A hatalmas monstrum 8×4/4-es hajtásképlettel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy két hajtott hátsó tengellyel, illetve két első kormányzott tengellyel látták el. Emellett egy hossz differenciálzárral és két kereszt-differenciálzárral is felszerelték. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az Arocs akár állandó összkerékhajtással, hossz-differenciálzárral és négy kereszt-differenciálzárral is elérhető.

A nehéz-kategóriás teherautók mentésére beszerzett Arocs igazi erőgép, hiszen tekintélyes, 120 tonnás vontatási kapacitással büszkélkedhet. Rozsdamentes acélból készült felépítményének pedig magyar vonatkozása is van, hiszen azt a komlói székhelyű Global Towing System (GTS) gyártotta. A HD30RB típusú felépítmény két oldalsó, valamint egy XXL méretű hátsó stabilizátorral is ellátták.

A teherautó többféle mentési feladatra használható. Gémes darujával 30 tonnát lehet emelni, de 5 méteres, hidraulikus kiterjesztésével is még legalább 14 tonnányi súly emelhető vele. Alsó, tengelyemelő karja pedig 30 tonnára van hitelesítve. A felpítményen szinte mindenhol LED-technológiás munkalámpák találhatók, így éjszaka is könnyebben boldogulnak a szakemberek, egy-egy mentésre váró teherautónál vagy busznál.

A francia vállalatnak tehát ez most a zászlóshajója, amely után minden bizonnyal sokan megfordulnak majd.