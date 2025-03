„Egyszer minden gyertya leég”- tartja a mondás, és úgy tűnik ezúttal a Tatra egyik teherautóját érte utol a végzet. 42 év után ugyanis legördült a kopřivnicei gyár szerelőszalagjáról az utolsó 815-ös. Ezzel a Tatránál lezárult egy fontos korszak, mivel ez a gyártmány a cseh gyártó egyik legsikeresebb modelljének számított.

Az utolsó példány egy Tatra 815-2 Terra teherautó, amelyet a cseh tűzoltóság fog használni. A jármű meghosszabbított, négyajtós, legénységi fülkével rendelkezik. Hajtásáról a cseh gyártó saját fejlesztésű, nyolchengeres, léghűtéses, közvetlen befecskendezéses, T3-928 típusú dízelmotorja gondoskodik, amelyet a kabin alá, az első kerekek közé építettek be. A 6×6-os hajtásképlettel rendelkező teherautó azonban még félkész állapotban van, mivel még rá kell szerelni a tűzoltó felépítményt.

Ennek ellenére minden bizonnyal párás lesz a szeme minden Tatra-gyári dolgozónak, amikor erre a típusra gondolnak. Túlzás nélkül állítható, generációk nőttek fel ezen. Talán évtizedekkel ezelőtt még senki sem gondolta volna, hogy ilyen sokáig húzza. Most pedig már az életüket is nehezen tudják elképzelni nélküle.

A 815-ös széria sorozatgyártása még 1983-ban kezdődött. Fejlesztése azonban jóval korábbra, a ’70-es évek elejére tehető. Az első, úgynevezett buldogfülkés polgári felhasználású Tatra teherautókat tisztelhetjük benne. Eleinte két vonalon haladtak a munkálatok: a katonai változatokat a 157-es típusszámmal, míg a civil variánsokat 815-ös számmal illették. A hajtásukért felelő T3-as motorok 1973-ban készültek el, később nyolc, tíz és tizenkéthengeres változatban is gyártották őket.

1978-ban az első Tatra 815-ösök prototípusait Szibériában tesztelték, mivel az előző generációs csehszlovák teherautókhoz hasonlóan strapabíró, minden éghajlati övben helyt álló teherautókat szerettek volna előállítani. Az első példány hivatalos leleplezésére azonban kifejezetten sokat kellett várni és alapvetően a Tatra 813 Kolos utódjaként tartotta őket számon a gyár. Csak négy évvel később, a brünni Nemzetközi Gépészeti Vásáron mutatkozott be a nagyközönségnek. Az új generáció sorozatgyártása 1983 elején, közvetlenül az újév után elkezdődött.



Ahogy most is, úgy régebben is sokat számított, hogy egy új teherautónak milyen a „hírverése”. Ebből a szempontból kapóra jött a gyárnak a Dakar rali, amelyen 1987-ben a második helyet szerezte meg Karel Loprais. Egy évvel később a cseh raliversenyző már az első helyen ért célba, ezzel átütő sikert ért el a 815-ös modell számára. 1987-90 között pedig egy Tatra gyári csapat föld körüli utazásra indult egy lakófelépítménnyel ellátott Tatrával. 2020-ban, nem sokkal koronavírus járvány előtt megkísérelték feleleveníteni ezt a turnét a csehek. Emiatt még Budapesten is eltöltöttek egy kis időt.

1989-ben megkezdődött a korszerűsített T3-as motorokkal rendelkező T 815-2 típus szériagyártása. Néhány évvel később már nyugat-európai megrendelőknek is szállítottak ilyen teherautókat. Azelőtt leginkább a volt KGST-országokban, így például Magyarországon, Lengyelországban vagy Csehszlovákiában örvendett nagy népszerűségnek a típus. 1999-ben a Tatra bevezette a Force változatokat, amelyek a speciális felhasználású variánsokat takarták. Az Egyesült Arab Emírségek mellett Izrael is vásárolt ilyen Tatrákat. Ugyancsak ebben az évben mutatkozott be a T 163-a modell, amely a T 815-ös billenőteknős felépítménnyel ellátott, nyújtott motorháztetővel ellátott változata volt.

A modellcsalád különlegesebb változatának számított még a Tatra 815-2 TERRN°1, amely a márkához kapcsolódó innovációval, azaz a központi teherhordó csővel, valamint lengő féltengelyekkel rendelkező alvázzal készült. A kétezres évek elején ezt a modellváltozatot is továbbfejlesztették. Az elmúlt 42 évben nemcsak technikai, hanem dizájn frissítésen is átesett a Tatra 815-ös. Ezek azonban leginkább a lökhárító és a szélvédő közötti részt érintették.

„Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt évtizedekben részt vett a T 815-ös széria fejlesztésében és gyártásában, mert igazán jó munkát végeztek. Ez a modell segített a Tatrának túlélni az 1989 utáni, válságos időszakot. A ’90-es években a Tatra termelése ugyanis csak és kizárólag erre a típusra épült. Bár a 21. század első éveiben csatlakozott hozzá a Force és a T 810-es széria, de továbbra is a T 815-ös maradt a Tatra fő pillére a márkának. Az elmúlt évtizedben aztán a Phoenix és a Force sorozat kezdte átvenni a stafétabotot. Mostanra pedig már ez a két széria teszi ki a gyártást. Bízunk benne, hogy a T 815-höz hasonlóan megőrzik és továbbviszik a Tatra jó hírét” – jegyezte meg a modell búcsúünnepségén Daniel Bekes, a Tatra Trucks gazdasági igazgatója.

A 815-ösből összesen 158 065 darab készült, beleértve az 1997 és 1982 között gyártott előszériás példányokat is. Magyarországon leginkább dömperként, illetve daruskocsiként volt ismert ez a modell.