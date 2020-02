„Az ok, amiért ezt csinálom az az, hogy rájöttem, hogy Csehország és Európa nem a világ közepe, a világon sok helyen sok mindent másképp csinálnak és bár az internet világában élünk, mégsem tudunk semmit arról, hogyan élnek az emberek a Föld más pontjain, mondjuk Türkmenisztánban és Grúziában.” – jegyezte meg a kezdeményezés kapcsán Marek Havlíček.

Hétfő délután, a lemenő Nap fényében gurult be egy fővárosi áruház udvarára a Föld-körüli útra tervezett speciális Tatra teherautó. Fedélzetén csupa, kalandvágyó cseh férfivel és nővel, akik már nem először veszik nyakukba a világot. A “Tatrával a világ körül 2” expedíció tagjai február 22-én, a Rudolfinium elől indultak el Prágából, majd egy pozsonyi megállást követően jutottak el Budapestre. A magyar fővárosban a cseh nagykövetség szervezett egy kötetlen találkozót a turné tagjaival.

Olvass tovább

Fotó a teljes jelenlegi csapatról kiegészülve Tibor Biallal, a cseh nagykövettel kiegészülve.

Három éven keresztül

A “Tatrával a világ körül 2” turné nem lesz sétagalopp, ugyanis a csapat tagjai a tervek szerint legalább 70 államon mennek keresztül és körülbelül 270 ezer kilométert tesznek meg három év alatt. Az első évben Törökországon keresztül haladva Közel-Kelet felé veszik az irányt, majd Irán érintésével Közép-Ázsia felé mennek tovább. Kazahsztán és Mongólia után pedig Vlagyivosztokba érnek, ahol hajóra teszik a Tatrát, majd lehajóznak vele egészen Dél-Amerikáig. Ott 2021-ben folytatják a túrát Közép-Amerika, illetve Észak-Amerika felé haladva, majd Kanada partjainál újra hajóra szállnak és 2022-ben Dél-Afrikában viszik tovább a világkerülést. Ott – függően a politikai helyzettől – a nyugati vagy a keleti oldalon haladnak felfelé, a célállomás pedig egyértelműen Csehország lesz.

Az állandó csapat öt főből áll, de a három év alatt sokan csatlakoznak majd a turnéhoz, akik helyismeretükkel és szakmai tudásokkal fogják segíteni az expedíciót. Érdekesség, hogy 9 hónap alatt legalább hat sofőr váltja egymást, köztük van a cseh dakaros, Martin Kolomý is. Sőt, a kormánykerék mögött még a Tatra-gyár egyik technikai oktatója is feltűnik majd.

Sok támogató

Egy ekkora horderejű expedíció rengeteg pénzt, legalább 25 millió koronát igényel. A szükséges összeg egy részét , mintegy 3 millió cseh koronát közösségi adakozással, másik részét pedig szponzorok segítségével teremtették elő. Emellett az érdeklődőknek lehetőséget teremtettek arra, hogy a turné egy-egy szakaszán csatlakozzanak a csapathoz úgy, hogy közben beszállnak az összköltségbe. Az egyik legfontosabb tétel a teherautó beszerzése volt, a Tatra 815 Terrno-t ugyanis 1 275 000 cseh koronáért, vagyis átszámítva 17 millió forintért vásárolták meg. A jármű egyike volt annak a 40 darabos szériának, amit a cég iraki megrendelésre készített, azonban katonai felhasználásra szánt összkerekes példányokat végül nem fizették ki, ezért ott álltak a gyár udvarán.

“Mivel korábban Angolába is adtak el ebből a típusból, ezért volt szerencsém jobban megismerni és nehéz terepen vezetni.” – mesélte a Vezess érdeklődésére Petr Holeček. Hozzátette: amikor megálmodták ezt a projektet neki ugyanez a típus, ugyanez az alváz és konfiguráció jutott az eszébe, mert rendkívül strapabíró modell. Nincs benne semmi elektronika, még a befecskendezés is mechanikus pumpával történik. A 2005-ben gyártott teherautóban mindössze 4000 kilométer volt, így jó alapot jelentett a következő világkörüli úthoz. Hajtásáról V8-as, 320 lóerős Tatra motor gondoskodik, váltója is mechanikus. Amikor a csapat felvette a kapcsolatot a kopřivnicei céggel, hamar kiderült, hogy a kapcsolattartó annak a férfinak a fia, aki az első 1987-es Tatra világkörüli túrán vezette a teherautót.

Full extrás felépítmény

A megvalósításhoz ugyanakkor nagyon sok partnerre volt szükség, mivel a járművet alaposan át kellett alakítani, hogy olyan teherautó legyen belőle, amellyel a világ bármely pontján lehet közlekedni. Első lépésként háromról 4,3 méteresre növelték a tengelytávját és nagyobb, 840 literes üzemanyagtartályt építettek be. Az átalakítás következő fázisában elkészült a teljesen fémből készült, Pavel Fuksa által tervezett felépítmény, amelyben egy étkező/társalgó, egy széksoros rész, egy kávégéppel, hűtővel és mosógéppel ellátott konyha, valamint egy zuhanyzó és egy WC is helyet kapott. A fedélzeten utazók részére ráadásul egy olyan szekrényt is beépítettek, amelyben kulccsal zárhatók a fiókok.

“Minden partner és szponzor lelkesedett az ötletért, ezért jelentős szakmai és technikai támogatást kaptunk, amiért nagyon hálásak vagyunk” – hangsúlyozta Petr Holeček. A felépítmény egy cseh cég munkája, amelynek fő profilja a kis befogadóképességű, városnéző buszok gyártása. Ennek köszönhető, hogy a széksoros rész olyan lett, mint egy turistabusz belseje. A két külön zónás légkondicionáló, valamint a teherautó energia menedzsment rendszere a Molpirtől érkezik. A felépítmény alatti tárolórekeszek kialakítását, valamint egyéb fontos technikai eszközök, így például a sütő beépítését a cseh Kobit végzete.

Alvás a tetőn

A lakó rész alatti helyekkel nagyon okosan kellett gazdálkodni, főleg úgy, hogy még egy 760 literes víztartálynak és két generátornak is helyet kellett szorítani. Az új felépítménnyel 3,85 méter lett a teherautó magassága. A kéttonnás teherbírású tetőn ugyanakkor nemcsak a csomagok tárolására van lehetőség, hanem hálóhelyként is szolgál. Összesen négy – két háromszemélyes és két kétszemélyes – sátort lehet felállítani rajta. A felépítmény hátsó traktusában található kis társalkodóban pedig további két hálóhelyet lehet alkalomadtán kialakítani.

A 17 tonna össztömegű teherautót Continental off-road abroncsokkal szerelték és a változatos terepen történő közlekedés érdekében abroncsnyomás szabályozó rendszerrel is ellátták. Így mindenféle útfelszínen lehet vele közlekedni, a vízben való gázolással azonban óvatosan kell majd bánnia a csapatnak. “Bár a Tatra teherautók híresek a nagy gázlómélységükről, ennél a konstrukciónál mi arra kényszerültünk, hogy az alváz alsó részébe is építsünk néhány fontos dolgot. Ezek közé tartozik a Bosch fűtőrendszer, valamint a második tengelynél elhelyezett sütő. Ezeket nem szabad vízbe tenni” – hívta fel a figyelmet Petr Holeček.

A “Tatrával a világ körül 2” expedíció Budapest után Ljubljana felé vette az irányt, Szlovéniából pedig Horvátországba indulnak majd és végighaladva a Balkánon Görögország és Bulgária érintésével jutnak el Törökországba. Ott pedig eldől, hogy a koronavírus miatt továbbra is zárva lesz-e a török-iráni határ a koronavírus miatt.

“Ez az akció is jól bizonyítja, hogy Csehországban élnek olyan emberek, akik nem félnek nagy vállalkozásokba vágni a fejszéjüket. Kívánjuk nekik, hogy útjuk sikeres legyen és a világ minden táján kellemes fogadtatásban legyen részük”- indította útnak a csapatot Tibor Bial, Csehország Budapestre akkreditált nagykövete. A világkörüli túrát a csapat internetes weboldalán, illetve Facebookon is nyomon lehet követni.