Hihetetlen, de már négy éve annak, hogy a nehézségekből kilábaló cseh Tatra bemutatta Phoenix nevű modellcsaládját. Megérett tehát az idő a technikai frissítésre. Tudják ezt a Kopřivnice-i székelyű gyártónál is, éppen ezért változtattak imitt-amott a nehéz-kategóriás szérián. Az új Phoenix-t április elején mutatják be a csehek, de már most elárultak néhány fontos részletet.

Egyik ilyen, hogy a Paccar MX11 és MX13-as motorokkal szerelt jószágok már az Euro VIc normákat is teljesítik. Az SRC-technológiának köszönhetően több hely marad a felépítménynek és nagyobb hasznos teherbírás áll rendelkezésre, az össztömeg növekedése nélkül. A csehek az alvázat sem hagyták érintetlenül: a Phoenix-család tagjait ezentúl 10 tonna teherbírású első, kormányozható hátsó- és függő tengellyel is lehet szerelni.

SCR-technológia Az új erőforrások szelektív katalitikus redukciót (SCR) alkalmaznak, melyben a gázolaj égése nyomán keletkező nitrogén-oxidok vízzé és nitrogénné alakulnak át. Az SCR-rendszer fontos eleme a katalizátor, melyben AdBlue adalékanyag segítségével megy végbe a szükséges kémiai folyamat. Ennek eredményeképpen a kipufogórendszer végére érve a nitrogén-oxidok mennyisége 90 százalékkal csökken. Az Európai Szállítási és Környezetvédelmi Szövetség szerint az SCR-rendszer jóval hatékonyabb az EGR-nél, vagyis a kipufogógáz visszavezetésnél. Nemcsak a szakma, hanem az Európai Bizottság is támogatja az SCR-rendszer alkalmazását, így a Tatra egy elismert és bevált megoldáshoz nyúlt.

A Phoenix hajtására szolgáló erőforrások teljesítményét megnövelték. Az MX11-es motorok 10 lóerővel (7 kW), az MX13-as blokkok pedig 19 lóerővel (14kW) lettek izmosabbak. Ennek eredményeképpen a 11 literes erőforrások immáron 378, 408 és 445 lóerős, míg a 13 literesek 427, 481, valamint 521 lóerős teljesítményszinteken érhetők el. A blokkokat úgy optimalizálták, hogy a maximális nyomaték már 900 fordulat/perctől rendelkezésre álljon.