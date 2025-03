Az 1000 kilométeres futáspróbák teljesítését és a sikeres hatósági vizsgákat követően március 22-én, szombaton két új típusú, a 2258-as és a 2259-es pályaszámú CAF villamos áll forgalomba a budai fonódó villamoshálózaton.

Az új villamosok annak a korábban megrendelt és folyamatosan gyártásban lévő, 51 járműből álló CAF-flottának az első forgalomba álló egységei, amivel a jelenlegi 30-ról mintegy 40 százalékra növekedhet az alacsonypadlós villamosok aránya Budapesten. Az új CAF-párost áprilisban további két új villamos forgalomba állítása követi, míg a beszerzés utolsó járműve előreláthatólag 2026 végén áll majd szolgálatba – olvasható a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki közleményében.

Ezzel párhuzamosan szombattól az 51A vonalán is megjelennek a CAF villamosok, így a ferencvárosi járat is bekerül a már részben alacsonypadlós hálózatba. Április 1-jétől a 69-es villamos vonalán is változás lép életbe: a március 8-9-i vágányzár során elvégzett, kisebb áramellátási javítási munkákat követően teljes munkanapos üzemben fognak dolgozni a korábban csak a csúcsidőn kívül időszakban közlekedő CAF-ok.