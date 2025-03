A Daimler Buses 1995 február 23-án jött létre az EvoBus GmbH és az egykori Daimler-Benz AG busz divíziójának, valamint a Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH összeolvadásából. Azóta a Mercedes-Benz és a Setra márkájú autóbuszok fejlesztése és gyártása „egy tető alatt” zajlik. Jelenlegi elnevezését, a Daimler Buses GmbH-t 2023-ban vette fel a vállalat, de a tulajdonosi jogokat a Daimler Truck gyakorolja, amely egész Európában felel a Mercedes-Benz és a Setra márkájú autóbuszokért.

1995-ben egy igaz sikertörténet alapjait fektettük le és mindkét márka részéről a legjobbakat hoztuk össze. Ma piacvezetők vagyunk a legfontosabb piacainkon, ráadásul a 8 tonna feletti kategóriában mi vagyunk az egyetlen buszgyártó Németországban. Fontosabb gyártási kapacitásaink is itt, Neu-Ulmban és Mannheimben vannak. Ez az, amire büszkék lehetünk. Meg vagyok győződve afelől, hogy a jövő további sikereket tartogat számunkra és abban is biztos vagyok, hogy folytatni fogjuk a közösségi közlekedés számára fejlesztett járművek CO 2 -semlegessé tételét” – hangsúlyozta Till Oberwörder, a Daimler Buses ügyvezető igazgatója.

Hogyan néz ki jelenleg a Mercedes-Benz és Setra buszok gyártása? A vállalat sajtóközleménye szerint Mannheimben az elektromos városi buszok kompetencia központja és a Citarók gyártóüzeme található, Neu-Ulmban pedig a turistabuszoké (hajtáslánctól függetlenül). Ez az egyetlen hely ahol jelenleg Setra buszok készülnek.

A Daimler Buses-nek ugyanakkor még vannak érdekeltségei más országokban is. 2024-ben pedig a franciaországi Ligny-en-Barrois-ban megkezdődött az elektromos Mercedes-Ben eCitarók gyártása. A vállalat spanyolországi Samano-ban található gyára pedig az alvázak gyártásért, a törökországi Hoşdere-ben működő üzem pedig a Mercedes-Benz Conecto, Travego és Tourismo autóbuszok gyártásért felel. A csehországi Holýšov-ban pedig 2028-tól a Mercedes-Benz és Setra márkájú buszok vázszerkezetei készülhetnek.

A németek a buszgyártásba további összegeket invesztálnak. A Daimler Buses legfrissebb bejelentése szerint az évtized végéig 150 millió eurót fordítanak a németországi üzemek fejlesztésére, fontos célkitűzésük ugyanis, hogy versenyképessé tegyék a németországi buszgyártást.

A vállalat úgy számol, hogy a jövő buszai elektromosak, vagy hidrogénhajtásúak lesznek. A teljesen elektromos eCitaro még 2018-ban mutatkozott be. 2023 óta pedig hatótávnövelőként funkcionáló hidrogéncellás hajtással is elérhető. A sort a Mercedes-Benz eIntouro folytatta, amely 2026-től kezdődően fog sorozatgyártásban készülni. Az évtized végére pedig a teljes portfólió elektromossá válhat, ami a Travego és Tourismo villanyosítását is magában foglalhatja.