Egy éves késéssel, várhatóan idén elindulhat a BAZ teherautók kis szériás gyártása Szentpétervárott, Oroszországban. 2025-ben 200, két évvel később pedig már kétezer teherautót gyárthatnak abban az üzemben, ahol korábban Toyota gépjárművek összeszerelése folyt. Az újdonságot az oroszok egyenesen a Tatra versenytársaként emlegetik, amiből jól látszik, hogy alapvetően off-road képességekkel rendelkező tehergépjárműről van szó.

Ennek ellenére gyakran hivatkoznak rá úgy, mint arra a márkára, amelynek gyártmányai átvehetik a világ legismertebb haszongépjármű-gyártóinak, így például az Iveco, a MAN, a Mercedes-Benz, vagy a DAF helyét az orosz piacon. Ami nem meglepő, ha azokat nem lehet ott kapni. Az első, tömeggyártásra szánt modell a BAZ-S36A11-es vontató, amely 6×6-os hajtásképlettel rendelkezik. Hajtásáról a fülke alá beépített YaMZ-6531 típusú, Euro V-ös károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő, 422 lóerős dízelmotor gondoskodik.

Kifejlesztésekor a mérnökök felhasználták a BAZ-6909 katonai off-road teherautó alvázával kapcsolatos tapasztalatokat. Sőt, magát a független kerékfelfüggesztést is ettől a típustól „kölcsönözték”. Valamennyi tengely egyenként 12 tonnás teherbírással bír. Az újdonságot alapvetően billencses, vagy tartályos teherautóként kívánják gyártani az építőipar, valamint az olaj- és gázipari igények kielégítésére. Maximális teherbírása eléri a 22,1 tonnát.

BAZ

A BAZ márkanév „Bryansky Avtomobilny Zavod” kezdőbetűiből ered. Az üzemet eredetileg 1958-ban hozták létre az orosz-ukrán határtól nem messze található Brjanszkban. A gyár sokáig a ZiL beszállítójaként működött és olyan fő komponensek gyártásával foglalkozott, mint például a hajtott tengelyek. A vállalat első saját fejlesztésű teherautója a BAZ-930-as volt, amelyet 1961-ben mutattak be. Ez végül nem került széria gyártásba, mivel helyette a ZIL-135L katonai teherautó sorozatgyártásába kezdtek bele, amelyekhez a BAZ manuális váltókat is gyártott. Bár a vállalat alapvetően katonai teherautók gyártójaként vált ismertté, azért volt civil típusuk is a BAZ-8027-es darus off-road teherautó személyében. Komolyabb szakmai ismertséget azonban leginkább a katonai felhasználásra szánt teherautókkal szereztek.