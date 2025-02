Ünnepi pillanatokat éltek át nemrég a Ford Trucksnál. A cég törökországi üzemében legördült a gyártósorról a 300 000 teherautó egy Ford F-Max nyerges vontató személyében.

Ezt követően Eskişehirben kezdték gyártani az újabb generációs Ford Cargókat, amelyek már tipikusan török járművek voltak, amelyeket az ottani tervezőiroda fejlesztett ki. Ehhez csatlakozott 2018-ban a Ford F-Max, amely egy tipikusan távolsági modell, amelyet elsősorban az EU útjain való munkavégzésre fejlesztettek ki. A modell 2023-ban szolid faceliftet kapott, amelynek során hajtásáért felelő 13 literes, 500 lóerős blokk fogyasztását is visszafogták, így az már 5,5 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt. A gyakorlatban ez 1-2 liternyi megtakarítást eredményezhet 100 kilométerre vetítve.

Úgy tudjuk, hogy a modell idén is kaphat egy kisebb frissítést, érkezhet ugyanis az új műszerfal, ami már szintlépés lesz a digitalizáltságot illetően.

Nem meglepő, ha a jubileumi jármű is éppen egy ilyen típus lett. A Ford F-Max 500-as egyedi fényezést és természetesen a jubileumra vonatkozó számsort is megkapta. Az eskişehiri üzem jelenlegi termelési kapacitása a becslések szerint évente mintegy 19 000 teherautó, jelenleg a megrendelésállomány 70 százalékát ez a típus teszi ki.