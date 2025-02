Nemrég a közösségi médiában olyan videó jött velem szembe, amin az látható, hogy két férfi azért kuporodik a kuka mellé, hogy őket is elvigye a kukásautó. A következő vágóképen már az jelenik meg, ahogyan megérkezik a hulladékszállító, hátulján két, szőke hölggyel. Kíváncsi voltam, van-e ennek a gegnek alapja és a helyzet az, hogy igen!

Történetünk színhelye Norvégia, azon belül is Levanger. Ezen a településen székel ugyanis egy hulladékszállító cég, a Innherred Renovasjon, amely az elmúlt hónapokban az alkalmazottairól lett híres. A cég, amely összesen kilenc (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal és Meråker) város hulladékszállításért felel leginkább Volvo és Scania kukásautókkal dolgozik.

Mivel Norvégia meglehetősen kicsi népsűrűséggel rendelkezik, ezért ezeknek a járműveknek nagy távolságokat kell bejárniuk, hogy szokásos útvonalaikat teljesíteni tudják. Az említett települések nagy része ráadásul az északi sarkkörön található, vagyis télen rendívül zord időjárással kell szembenézni arrafelé.



A vállalat dolgozói között megtalálható két, elbűvölően szép hölgy is. A barna hajú Elizabeth és a szőke hajú Andrea egy férfisnak mondott szakmában áll helyt. Ők nemcsak vezetik a kukásautókat, hanem be is gyűjtik a kukákat, hogy aztán az emelőszerkezet kiüríthesse azokat. A kukák begyűjtése ugyanakkor sokszor kihívásokkal jár, mivel nem egyszer fél méteres hóban kell gázolni ahhoz, hogy eljussanak hozzájuk. Sőt, télen gyakran a kukákon is legalább 30-40 cm hó áll.

Útjuk során számtalan kalandba keverednek, legyen szó elkóborolt állatok gazdáinak megtalálásáról, vagy éppen az úton átvonuló rénszarvascsordákról. Megbirkóznak a havas úton, valamint a fekete jégen való vezetéssel is. A két hölgy novemberben”Truckergirls” néven saját TikTok csatornát indított és népszerűségüket jól tükrözi, hogy két videójuk együttesen már hárommillió megtekintésnél jár.

A világ minden részéről gratulálnak nekik, hogy ilyen kemény munkát végeznek. Hogy mennyire szeretik őket és a hulladékszállításban dolgozókat a helyiek az jól mutatja, hogy karácsonykor rengeteg ajándékcsomag várta őket, amelyeket stílusosan a kukákra helyeztek ki.

„Rengeteget időt tölthetünk a természetben. Szerintem emiatt nagyon szerencsések vagyunk” – nyilatkozta a Bladet norvég internetes portálnak munkájával kapcsolatban Andrea. „Sokat vagyunk a szabad levegőn. Munkánk változatos és érdekes, ráadásul nagyon kedves emberekkel vagyunk körülvéve” – tette hozzá Elizabeth. A hölgy szerint a videókkal az a céljuk, hogy megmutassák milyen feladatai vannak azoknak, akik olyan munkakörben dolgoznak, mint ők.

Ha kíváncsi vagy a hölgyek munkájára, akkor ezen a csatornán bepillantást nyerhetsz a mindennapjaikba.