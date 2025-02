Átlagautósok szemében a Mercedes a luxus személyautókat jelenti, de a német gyártó portfóliója sokkal szerteágazóbb ennél. Azt sokan tudják, hogy tehergépjárműveket is gyártanak, de ezen belül is van egy speciális terület, a Mercedes-Benz Special Trucks üzletága, ahol a védelmi szektornak, hadiiparnak készítenek különleges konstrukciókat.

Talán az egyik legismertebb termékük a legnehezebb terepet is legyőző mindenes, az Unimog, de a kínálat számos más, nagy teherbírású teherautót is magában foglal. Ez a 6×6-os óriás pedig a legújabb alkotásuk, amit az IDEX kiállításon mutattnak be.

Az IDEX 2025 kiállítás, amely február 17. és 21. között kerül megrendezésre az Egyesült Arab Emírségekben, a védelmi iparág egyik legjelentősebb eseménye.

Az Arocs 4042 AS 6×6 egy igazi kemény terepviszonyokra termett masztodon három tengellyel. A vontató képes tankokat húzni és a dupla kábelcsörlő segítségével lerobbant járműveket menteni. Ahogy látható, ez a gépjármű abszolút hatalmas: hossza 8,2 méter, szélessége 2,5 méteres és magassága 3,5 méter.

A tengelytávolság 4,2 méter, és a Mercedes-Benz Special Trucks azt állítja, hogy az Arocs megengedett bruttó súlya 40 tonna: az első tengelyre 9 tonna, míg a két hátsó tengelyre egyenként 16 tonna jut. Így nem emeli az orrát, ha épp egy Leopard tankot kötnek utána, a vontatmánnyal együtt 250 tonnás lehet az össztömeg. Az IDEX-re készített speciális változat tetőablakkal, gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerrel és lopakodó világítással rendelkezik, amelyek csökkentik az ellenség általi észlelés kockázatát.

Mozgatásáról soros, hat hengeres dízelmotor gondoskodik (OM 460), 12,8 literes hengerűrtartalommal. A motor 416 lóerőt termel, és egy 12 sebességes Powershift 3 automata váltóval működik, mely manuális módot is kínál. Ez a hat hengeres dízelmotor önmagában körülbelül annyit nyom, mint egy Mazda Miata, azaz 1015 kilogram . Mindez még nem is a legnagyobb motor az Arocs kínálatában, hiszen a 15,6 literes nagytestvér („OM 473”) 617 lóerőt képes leadni.