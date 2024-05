Tovább fejleszti a Ducatót a Fiat. Miután tavaly a Stellantis összes haszonjármű-márkája megújította megjelenését és digitális tartalmait, most érdemi fejlesztéssel állt elő a cég.

A Ducato is megkapja a Stellantis csoport nyolcfokozatú automata váltóját. Ez a gyári számítások szerint gyorsabban és finomabban kapcsol, szélesebb áttételi tartományának köszönhetően pedig takarékosabbá és tisztább üzeművé teszi a dízelmotorokat, mint a modell korábbi automatája – a gyártó 10 százalék körüli megtakarításról beszél, ami nem kevés.

A teherbírás is nő: akár 5 tonnás össztömegű kivitelbe is beépíthető az automata váltó, plusz erre jön még rá másfél tonna vontathatóság – ez azt jelenti, hogy nem csak a furgonok és buszok, hanem a Camper, azaz a kempingbusz kivitel is felszerelhető az új egységgel. A szűkszavú közleményből egyelőre nem derül ki több részlet, a bevezetéshez közeledve nyilván ezeket is közzéteszi majd a gyártó.