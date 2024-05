A Toyota után a Honda is kedvet kapott az észak-amerikai haszonjárműpiachoz. Erre lehet következtetni abból, hogy a japán gyártó hidrogén üzemanyagcellás nyerges vontatót mutatott be az ACT Expón. A Las Vegasban tartott eseményen számos gyártó megmutathatta, hogyan képzeli el a karbonsemleges jövőt. A Honda ugyanis azt tervezi, hogy 2050-re minden terméke zéró-emissziós lesz.

„Azok a haszonjárművek, beleértve a 8-as osztályba tartozó vontatókat is, ahol az üzemanyagcella reális alternatívát jelent a dízelüzeműekkel szemben, jelenleg kulcsfontosságú szerepet töltenek be a Honda hidrogén stratégiájának kiszélesítésében” – jegyezte meg Ryan Hary, az American Honda Motor Co. Inc alelnöke az újdonsággal kapcsolatban.

A legújabb Honda csőröst három darab, egyenként 80 kW teljesítményű üzemanyagcella rendszerrel látták el, amelyeket a japán gyártó egy ideje szériában gyárt a Michigan-i Fuel Cell System Manufacturing üzeembeen, amit nem mellesleg a General Motorsszal közösen hozott létre. Az új üzemanyagcella rendszer kiemelt szerepet tölt be a Honda üzleti stratégiájában. Az elmúlt évtizedben a General Motorsszal közösen fejlesztett rendszer akár kétharmaddal kisebb üzemeltetési költségeket tesz lehetővé az előző generációs rendszerhez képest.

A Honda új koncepció vontatója 8 méter hosszú, 2,4 méter széles és 4 méter magas. Azért hasonlít egy már meglévő modellre, mert valójában egy átépített Peterbilt

A modell 13 tonna önsúllyal rendelkezik és 37,2 tonnás össztömegre van hitelesítve. Az üzemanyagcellák működéséhez szükséges hidrogént 82 kg összkapacitású hidrogéntartályokban tárolja el 700 baros nyomáson. A vontatót egy 120 kWh kapacitású nagyfeszültségű akkumulátorral is felszerelték, amibe az üzemanyagcellák által megtermelt, de fel nem használt áramot tárolja el Egy feltöltéssel 400 mérföldet tud megtenni. Becsült végsebessége 112 km/óra.

A japán gyártó négy fő területet határozott meg hidrogén startégiájának megvalósítására. Ez magában foglalja egyfelől a hidrogéncellás elektromos járműveket, az üzemanyagcellás haszonjárműveket, az állandó energiatárolókat, valamint a bányagépeket. A bemutatott koncepció nyergesből tehát már a közeli jövőt képviseli, ami első körben a legnagyobb valószínűséggel Los Angeles környékén fognak tesztelni az utakon.